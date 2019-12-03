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(Vatan Caddesi'ni felç eden intihar girişimi

6 saat önce

FATİH Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

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FATİH Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Atlamakla tehdit eden kişi, polislerin yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmasının ardından çatıdan indi.

Olay, bugün 16.30 sıralarında Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nde yaşandı. İddiaya göre, seyyar simitçilik yapan İbrahim Akın, borçları yüzünden binanın çatısında çıktı. Akın, simitlerini de Vergi Dairesi'nin girişine bıraktı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, emniyet şeridiyle güvenlik önlemleri aldı. Bu sırada büyük bir kalabalık intihar girişimini izlemek ve cep telefonlarıyla görüntülemek için binanın önünde toplandı. Binanın çatısına çıkan kişi, polislerin yaklaşık bir buçuk saatlik uğraşlarının ardından çatıdan indirildi. Çatıdan indirilen İbrahim Akın, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


- İstanul
Vatan Caddesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:44 Kaynak: DHA
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