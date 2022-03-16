VATAN GÖREVİNE 'GAZİ' OLARAK DEVAM EDİYOR - Son Dakika

VATAN savunmasında şehit olanların ailelerine ve gazi olanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen devlet övünç madalyaları ve gazilik beratları törenle verildi. Bingöl'de terör örgütü PKK'lılarla girdiği çatışmada gazi olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Hayrullah Koska, 2 yıllık tedavinin ardından görevine geri döndü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Gazilik Beratını Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un elinden alan Koska, "O kutlu şehadate biz de erişmek isterdik ama kısmet olmadı, gazilik nasip oldu" dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Törende konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, söz konusu vatan olduğunda Türk Milleti'nin, 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' anlayışından hareketle girdiği her savaşta destan yazdığını ve kahramanca mücadele eden birçok ferdinin de şehit ya da gazilik onuruna ulaştığını söyledi. Coşkun, "Cennet vatanımız bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Bizler de bu kutsal emanete kararlılıkla sahip çıkarak, kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimize layık olmak ve tüm gücümüzle ülkemizi müreffeh yarınlara taşımak için el birliğiyle çalışmalıyız" dedi.

Vali Ömer Faruk Coşkun, konuşmasının ardından şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz, şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyüp Fidan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir'in ailelerine, gazi Piyade Uzan Ali Sarıbuğa, gazi Jandarma Astsubay Üstçavuş Hayrullah Koska ve gazi Piyade Uzman Çavuş Buğra Han Yılmaz'a devlet övünç madalyası ve beratlarını verdi.

'ÜNİFORAMI SEVİYORUM'

Törende madalya alanlardan Jandarma Astsubay Üstçavuş Hayrullah Koska, vatan görevine Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nda devam ediyor. Çocukluktan itibaren askerlik ve polislik mesleğine karşı ayrı bir sevgisi olan, 2015'te girdiği sınavı kazanarak TSK'ya jandarma olarak adım attığını belirten Hayrullah Koska, ilk görev yeri olan Bingöl'de teröristlerle girdiği çatışmada gazi olduğunu söyledi. Koska, gazi olduğu çatışmayı ve sonrasında yaşanları şöyle anlattı:

"8 Haziran 2018'de Bingöl'ün Yedisu ilçesinde karakolda nizamiye bölgesinde beklenmedik bir şekilde çıkan çatışma esnasında yaralanarak gazi oldum. Sol elimin orta parmağı, sol kolum ve kalça bölgesinden yaralandım. Sol kolumda hasar oluştu, sol elimin orta parmağımda uzuv kaybı yaşadım. 2 yıllık bir tedavi sürecinden sonra tekrardan mesleğime dönme şerefine nail oldum. Bu meslekte şehit olmak da ayrı bir gurur, gazi olarak yaşamak, mesleğime geri dönmek de ayrı bir gurur. O kutlu şehadate biz de erişmek isterdik ama kısmet olmadı, gazilik nasip oldu. Ben de bundan dolayı gurur duyuyorum. Ben bu üniformayı seviyorum. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk hiçbir şey düşünmeden yola çıkmıştı. Biz de onun neferleri olarak bu kutlu mesleği, bu kutlu üniformayı taşıdığımız için gurur duyuyoruz."

Törene; 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, İl jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve daire amirleri katıldı.