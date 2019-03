Vatan Hizmetinde Bir Kadın Astsubay

MUSTAFA GÜNGÖR - Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığında görevli 7 yıllık Astsubay Üstçavuş Fatma Çapkın, "kadın asker" olarak mesleğini severek yapmanın gururunu yaşıyor.



Lise yıllarında vatana hizmet etmeyi hayal eden 32 yaşındaki Fatma Çapkın, 7 yıl önce asker olmaya karar verip sınavlara girdi.



Sınavlarda başarılı olmasının ardından gerekli eğitimleri alan Çapkın, 2012 yılında Bodrum'da göreve başladı. Eşiyle meslektaş olan Çapkın, mesai kavramı olmadan ülkeye en iyi hizmeti vermek için çalışıyor.



Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığında idari bölümde görev yapan Çapkın, işteki mesaisini bitirdikten sonra ev işleri ve 2 yaşındaki kızı Almila Nas'la ilgileniyor.



Çapkın, özellikle nöbet tuttuğu zamanlarda eşinin desteğiyle tüm zorlukların üstesinden geliyor.



"Benim mesleğimde kadın erkek ayrımı yok"



Çapkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kolluk kuvveti personeli olarak aktif rol almanın kendisini mutlu ettiğini, onurlu ve gururlu hissettirdiğini söyledi.



Lise döneminde mesleğe ilgi duymaya başladığını anlatan Çapkın, "Dışarıda gördüğüm üniformalı insanlar mesleğimi seçmemdeki heveslerimi kamçıladı. Vatan için var olma duygumu bir kez daha uyandırdı. İyi ki de oldu ve şu an hedefime ulaştığım için çok mutluyum." dedi.



Meslekte karşılaştığı zorlukları ailesinin desteğiyle yendiğini vurgulayan Çapkın, şöyle devam etti:



"Mesai mefhumu olmadığı için zorluklar mutlaka oluyor ama üstesinden gelinmeyecek konular değil. Ancak en önemli özlem, aile özlemi. Komutanlarım ve mesai arkadaşlarımla oluşturduğumuz birlik ve beraberlik ruhuyla yeni bir aile edinerek bu özlemi unutmaya çalışıyoruz. Eşimin de Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu olması bana ayrıca destek sağlıyor. Benim mesleğimde kadın erkek ayrımı yok. Hatta ortak görevlerimizde daha organize olarak görev bütünlüğü sağlamakta ve yardımlaşmada bulunarak faaliyetlerimizi aktif bir şekilde tamamlama imkanı buluyoruz."



Çapkın, bir taraftan güvenlik görevlisi diğer taraftan anne olduğunu ifade ederek, "Ben bir anneyim buradaki görevlerimi bitirip evime gittiğimde benim için ikinci bir mesai başlıyor. Meslektaşım olan eşimin de desteğiyle görev paylaşımıyla zoru ailece aşıyoruz." dedi.



"Mesleğim birçok zorluğa göğüs germeyi gerektiren bir meslek"



Kadının dünyasında pes etmek olmadığının altını çizen Çapkın, asla pes etmeyi düşünmediğini, evinde iyi bir anne, mesleğimde de başarılı bir personel olmak için çaba gösterdiğini bildirdi.



Kadınlara kolluk kuvveti olmaları tavsiyesinde bulunan Çapkın, şöyle devam etti:



"Bizim mesleğimiz birçok kişinin hayalini süsleyen ama bunun yanı sıra birçok zorluğa göğüs germeyi gerektiren bir meslek. Kadınlarımızın her alanda başarılı ve iradeli çalışmalarının olduğu gibi genel kolluk kuvveti olarak da her konunun üstesinden geleceklerine inanıyorum bu nedenle kalbi vatan için çarpan yardım etmeyi ve denizleri seven tüm kadınlarımızı Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatının bir mensubu olarak aramızda görmek isterim."



Üstçavuş Çapkın, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayıp bu özel günün kadınların başarı arzularını, mücadeleci yanlarını ve azimlerini simgelediğini sözlerine ekledi.

