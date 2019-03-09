Vatan İçin Candan Geçen Kadınlarımız" Programı

Konya
'da düzenlenen "Vatan için candan geçen kadınlarımız" adlı programda, şehit eşi ve annelerine "Yılın Kadını-Annesi" ödülü verildi.
Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi
ve Türkiye
Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Selçuklu
Kongre Merkezi'nde düzenlenen, vatan için fedakarlık yapanların anlatıldığı programda, şehit ve gazilerin eş ve annelerine, "Yılın Kadını-Annesi" payesi takdim edildi. AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
, programda yaptığı konuşmada, vatan için emek veren ve canından geçen tüm kadınlara minnetle andığını dile getirdi.
Böyle fedakar kadınların sadece bir gün değil, her gün anılması gerektiğini vurgulayan Usta, "Üreten, çalışan ve emek veren, ülkemize değer katmak adına büyük bir çabanın ve emeğin içerisinde olan hanımefendiler olarak karşınızdayız. Bu vatana, bayrağa ve millete canını vermekten bir adım bile geri durmayan, tarih boyunca emek ve canını veren pek çok hanımefendinin ruhlarının şad olmasını ve mekanlarının cennet olmasını diliyorum." diye konuştu.
"Her gün kadınlar başımızın tacıdır" MHP
Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı
ise Türk kültüründe kadınlara verilen değerin bir günle sınırlı olmadığına dikkati çekerek, "Bizim için her gün kadınlar başımızın tacıdır. İnancımızda da kültürümüzde de kadının ayrı bir yeri vardır. 'Annelerin ayaklarının altı cennet bahçelerinden bir bahçedir' diyen Yüce Peygamberimizdir. Yine kültürümüzde çok değişik örnekler vardır. Merhum Neşet Ertaş
da 'kadınlarımız insandır, biz ise insanoğlu' diyor." ifadesini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
ise vatan, ezan, bayrak, istiklal ve istikbal uğruna sevdiklerini toprağa veren şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını belirtti.
Şehit eş ve annelerine "Yılın Kadını" payesi verildi
Konuşmaların ardından Şehit Jandarma
Uzman Çavuş Mustafa Çizmeci'nin eşi Emine Çizmeci, Şehit Jandarma Kıdemli Üstçavuş İbrahim Altuntaş
'ın annesi Elmas
Altuntaş, merhum gazi Ömer Çay
'ın eşi Havva Çay ve şehit Ayhan Avcu'nun eşi Zahide Avcu'ya "Yılın Kadını-Annesi" payesi takdim edildi.
Programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak
, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Ercan Yaşin, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Murat Çiçek
, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık
, şehit aileleri ve yakınları katıldı.