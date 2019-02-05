Vatan Kablo’ya Siemens'ten ödül
1 saat önce
Siemens Türkiye'nin her yıl gerçekleştirdiği Siemens Tedarikçi Günü'nde, proje kategorisinde "Yılın En İyi Tedarikçisi" ödülüne Vatan Kablo layık görüldü.
Siemens Türkiye
'nin her yıl gerçekleştirdiği Siemens Tedarikçi Günü'nde, proje kategorisinde "Yılın En İyi Tedarikçisi" ödülüne Vatan Kablo
layık görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:25
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