Son Dakika Haberleri: Vatan Mahallesi'ne Sağlık Ocağı

Vatan Mahallesi'ne Sağlık Ocağı

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde lüks hastane konforunda sağlık ocağı yapılacağını açıkladı.

Vatan Mahallesi'ne Sağlık Ocağı, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde lüks hastane konforunda sağlık ocağı yapılacağını açıkladı.

Başkan Alinur Aktaş, Vatan Spor Kulübü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Yıldırım İlçe Başkan Adayı Oktay Yılmaz ve 22. dönem Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek'in de katıldığı buluşmada Bursa ile ilgili hayallerini semt sakinleriyle paylaşan Başkan Alinur Aktaş, Vatan Mahallesi'ne 'mini hastane' denilebilecek bir sağlık ocağı yapılacağını söyledi. Sağlık ocağının seçimler öncesinde temelini atmayı düşündüklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Sağlık ocağının bölge için olmazsa olmaz olduğunu biliyorum. Bu yatırımın bize 1 milyon 750 bin TL gibi bir maliyeti var. Bir hayırsever de bulduk, inşaatla alakalı. Allah'tan bir mani olmazsa, kısa zaman içerisinde temeli atacağız" dedi.

Başkan Aktaş, buluşmada vatandaşların kentsel dönüşüm ve uyuşturucuyla ilgili sorularını da cevapladı. Bursa'da kentsel dönüşüm çalışmalarının seçim sonrasında hız kazanacağını, şehrin yatay mimariyle batı ve kuzey aksında büyüyeceğini söyleyen Başkan Aktaş, mahalle sakinlerinin meselelerinin giderilebileceğini ifade etti. Seçim sonrasında 1/100000 ölçekli planın onay için meclise geleceğini kaydeden Başkan Aktaş, "Bütün belediye başkan adaylarımızla el ele kol kola Bursa'nın turizmde gelişmesi, ekonomi ve sanayide güçlenmesi, spor ve kültür-sanatta öne çıkması, sıkıntılarının giderilmesi adına elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Açıklamasında Vatan Mahallesi'nde yaşanan uyuşturucu problemine de işaret eden Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin 'yaraların sarılması ve bağımlılığın azaltılması yönünde' vatandaşlara her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:00 Kaynak: İHA

Alinur Aktaş, Bursa, Vatan Mahallesi, Güncel
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