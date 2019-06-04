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Vatan nöbetinde bayram

1 saat önce

Bingöl'de yol güvenliğini sağlayan güvenlik korucuları, Ramazan Bayramı'nı görev başında geçiriyor.

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Bingöl'de yol güvenliğini sağlayan güvenlik korucuları, Ramazan Bayramı'nı görev başında geçiriyor.
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Bingöl Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Salih Kişi ile Bingöl Emekli Korucular Derneği Başkanı Yılmaz Bolluk, Bingöl- Erzurum kara yolunda yol güvenliğinde görevli güvenlik korucularını ziyaret etti, onlarla bayramlaştı, tatlı ikram etti.
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Sözen, yaptığı açıklamada, vatanın bölünmez bütünlüğü, halkın huzur ve güven içerisinde bayramı idrak etmesi için güvenlik güçlerinin bayramda dahi vatan savunması için görev yaptığını söyledi.
Evlerinden, çocuklarından uzakta vatan nöbetinde olan güvenlik korucularının bayramını kutlamak için nöbet kulübelerini ziyaret ettiğini aktaran Sözen, "Güvenlik korucularımız zor şartlarda görev yapıyorlar. Ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliği için şu an görev başında olan bütün güvenlik güçlerimizin, askerlerimizin, polisimizin, güvenlik korucularımızın bayramını kutluyorum." dedi.
Kahraman güvenlik korucularına minnettar olduklarını dile getiren Sözen, "Bizler bugün evlerimizde huzur, barış ve kardeşlik içerisinde bayram yapabiliyorsak bu kahraman arkadaşlarımız sayesindedir." diye konuştu.
Güvenlik korucusu Emrah Gürcan da vatan nöbetinden bütün vatandaşların bayramını kutladığını belirtti.
Görevlerini gururla yerine getirdiklerini belirten Gürcan, "Vatanın huzur ve sükuneti için nöbetteyiz." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:48 Kaynak: AA
Huzur, Bingöl, Güncel
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