Son dakika haberi! "Vatan" operasyonunda 253 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberi! "Vatan" operasyonunda 253 tutuklama
03.07.2021 21:31
Son dakika haberine göre Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde düzenlenen "Vatan" operasyonunda gözaltına alınan 277 şüpheliden 253'ü tutuklandı.
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde düzenlenen "Vatan" operasyonunda gözaltına alınan 277 şüpheliden 253'ü tutuklandı.
Uyuşturucu satıcılarına yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 2 bin 124 polisin katıldığı "Vatan" operasyonu düzenlendi. 5 aylık teknik ve fiziki takip sonucu 311 şüpheli tespit edildi. Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde bulunan adreslere şafak operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında ikametlerinde bulunan 277 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sona eren şüphelilerden 253'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 34 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.
(Resul Yanbul/İHA)
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