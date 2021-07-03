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Son dakika haberi! "Vatan" operasyonunda 253 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberi! "Vatan" operasyonunda 253 tutuklama

03.07.2021 21:31
Son dakika haberi!

Son dakika haberine göre Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde düzenlenen "Vatan" operasyonunda gözaltına alınan 277 şüpheliden 253'ü tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde düzenlenen "Vatan" operasyonunda gözaltına alınan 277 şüpheliden 253'ü tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 2 bin 124 polisin katıldığı "Vatan" operasyonu düzenlendi. 5 aylık teknik ve fiziki takip sonucu 311 şüpheli tespit edildi. Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde bulunan adreslere şafak operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında ikametlerinde bulunan 277 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sona eren şüphelilerden 253'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 34 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

(Resul Yanbul/İHA)

Son dakika haberi! Vatan operasyonunda 253 tutuklama

Süleyman Soylu, Uyuşturucu, Gaziantep, Vatan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! 'Vatan' operasyonunda 253 tutuklama - Son Dakika


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