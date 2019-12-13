Vatan Partililer, ABD Senatosunun "Ermeni kararını" protesto etti - Son Dakika
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Vatan Partililer, ABD Senatosunun "Ermeni kararını" protesto etti

6 saat önce

Vatan Partililer, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosunun sözde "Ermeni soykırımı"nı tanıyan kararını protesto etti.

Vatan Partililer, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosunun sözde "Ermeni soykırımı"nı tanıyan kararını protesto etti.

ABD Büyükelçiliği'nin karşısında toplanan partililer, "Soykırım yalanı, Amerikan planı" sloganı atarak, senato kararının "yok hükmünde" olduğunu vurguladılar.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ercan Enç, partisi adına yaptığı açıklamada, ABD Senatosunun bu kararının zamanlamasına dikkati çekti.

Enç, "Aslında karar, 1915 ile ilgili değildir. Bugünle ilgilidir. Dünyada, bölgemizde ve ülkemizde kaybeden ABD, yetkisi olmayan alanlarda karar vererek, Türkiye'yi yeniden teslim alabileceğini zannetmektedir. Ama Türkiye, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki koridor planlarını, PKK ile birlikte toprağa gömmüştür." dedi.

ABD'nin bu hamlesini, Türkiye'yi cezalandırmaya yönelik bir girişim olarak değerlendiren Enç, "ABD Senatosuna gelmek üzere olan ve Türkiye'ye bir dizi yaptırımlar öngören teklif de sözde soykırım teklifi gibi ABD'nin Türkiye'ye karşı düşmanca hamlelerinden biridir." uyarısında bulundu.

Vatan Partililer, ABD Senatosunun Ermeni kararını protesto etti

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:33 Kaynak: AA
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