Son Dakika Haberleri: Vatan Partisi Adayından Türk-İş'e Ziyaret

Vatan Partisi Adayından Türk-İş'e Ziyaret

34 dakika önce

Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tülin Oygür, seçim çalışmaları kapsamında Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

Vatan Partisi Adayından Türk-İş'e Ziyaret, System.String[]
Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tülin Oygür, seçim çalışmaları kapsamında Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

Oygür, Atalay'ın makamındaki ziyarette, Vatan Partisi'nin gözünün kulağının işçide, emekçide olduğunu ve bu anlamda Türk-İş'in varlığını çok kıymetli gördüklerini söyledi.

Çalışma hayatına ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere ziyarette bulunduklarını ifade eden Oygür, Atalay'a konukseverliği için teşekkür etti.

Atalay da 31 Mart seçimlerinin önemine işaret ederek, "Ülke gündeminde emeklilikte yaşa takılanlar var, geçici işçiler var, kamu sözleşmeleri var, KİT çalışanlarından kadroya geçmeyenler var, kadroya geçip de enflasyonun 20'nin üzerinde olduğu bir ortamda yüzde 4 zam alanlar var, bunlar şu an bizim yaşadığımız sorunlar." şeklinde konuştu.

Atalay, seçim çalışmalarında Oygür'e başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:29 Kaynak: AA

Ergün Atalay, Türk İş, Politika
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