Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı, enerji dağıtım şirketlerinin kamulaştırılmasını istedi - Son Dakika

Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı, enerji dağıtım şirketlerinin kamulaştırılmasını istedi.

Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan, Gazi Caddesi'nde yaptığı basın açıklamasında, köylünün milletin efendisi olduğunu ve felsefelerinin de bu olduğunu söyledi.

Köylünün, milletin sırtında kambur olmadığını vurgulayan Tanhan, "Herkes duysun. Köylü ayağa kalkıyor. Herkes duysun ve hazır ola geçsin, milletin efendisi ayağa kalkıyor. Çalışkan çiftçi, üreten köylü ayağa kalkıyor." dedi.

Bu yıl çok ciddi bir kuraklık sorunuyla karşı karşıya olduklarını dile getiren Tanhan, şöyle konuştu:

"Rekoltemiz düştü. Ancak esas afet DEDAŞ'ın uyguladığı borç terörüdür. Kendi tarlamızda kiracı durumuna düşmüşüz. Bir dönüm ekili tarlanın elektrik maliyeti 600 lira olmuş. Tohum serdiğimiz tarım arazilerini ekemez duruma geldik. Sadece borcu olanların değil borcu olmayanların da elektriği kesiliyor. Bir an evvel, Türkiye'deki tüm enerji şirketleri kamulaştırılmalıdır. Sadece DEDAŞ değil, 21 Enerji şirketinin tamamı. Devlet otoritesi ve disiplini olmadan bu sorun çözülemez. Devletin halkçı ve kamucu yönetimi olmadan bölgemizdeki çiftçimiz kurtulamaz. Çiftçimiz kurtulmadı mı Türkiye içinde bulunduğu süreçten bir üretim devrimiyle çıkamaz. Tarımın verimi arttırılamaz. Başı dik yaşamak için, emeğimize, alın terimize el koyan özel şirket idaresini istemiyoruz. Devletimizin planlı, halkçı, kamucu geleneklerinin canlanmasını istiyoruz. Devlette taşeron istemiyoruz. DEDAŞ kamulaştırılsın, çiftçi ayağa kalksın. Türkiye kalkınsın."

Açıklamaya Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, Hasköy Muhtarı Nazım Özmen ve partililer katıldı.