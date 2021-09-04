Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Diyarbakır Olağanüstü İl Kurultayı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, " Türkiye'nin her yerinde çiftçisiyle, esnafıyla, aydını ve memuruyla, bütün vatanseverleriyle birbirimize kenetleneceğiz ve zorlukları yeneceğiz." dedi.

Perinçek, Yenişehir ilçesindeki bir otelde partisinin Diyarbakır Olağanüstü İl Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Kürtlerin en büyük düşmanının ABD ve İsrail ile çocukların eline silah verenler olduğunu söyledi.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini saygıyla selamladığını belirten Perinçek, " PKK'nın sonu gelecektir. Buradan PKK'nın liderlerine sesleniyorum Cemil Bayık'a, Murat Karayılan'a, sizin için bir tek namuslu çözüm kalmıştır, beyaz bayrağı çekeceksiniz. Kendi vatanınıza, kendi kardeşinize kurşun sıkmayın." diye konuştu.

Türkiye'nin kaynaklarının üretenlere gideceğini ifade eden Perinçek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her yerinde çiftçisiyle, esnafıyla, aydını ve memuruyla, bütün vatanseverleriyle birbirimize kenetleneceğiz ve zorlukları yeneceğiz. Bizim felsefemiz, 'üretici baş tacıdır' felsefesidir. Köylü milletin efendisidir. Türkiye bu sloganla kurtuluş savaşını verdi. Düşmanı bu topraklardan sürüp atanlar köylülerdi, Anadolu insanıydı. Onlarla bu ülkeyi var ettik, onlarla vatanı kurduk. Bu büyük milleti Kürt'üyle, Türk'üyle üretici yapacağız."

Seçime tek listeyle gidilen kurultayda, mevcut başkan Ferdi Tanhan güven tazeledi.