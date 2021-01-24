Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar benim emrimdeki kişilerdi - Son Dakika

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar benim emrimdeki kişilerdi

24.01.2021 08:53
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar benim emrimdeki kişilerdi, System.String[]

Vatan Partisi'nde yaşanan istifaları değerlendiren Doğu Perinçek, "Benim karşıma sahte solu getirmeyin. Ben 1968 gençlik hareketin lidereyim. Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar benim emrimdeki kişilerdi" ifadelerini kullandı. Perinçek'in sözleri sosyal medyada da gündem yarattı.

Doğu Perinçek, Habertürk'te Eren Eğilmez'in moderatörlüğünü yaptığı programda Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Cem Küçük ve Gökhan Hacır'ın sorularını yanıtladı.

Partisinden istifa edenleri "PKK ve FETÖ dostu olarak" itham eden Perinçek şu açıklamaları yaptı:

"Türkiye'de en çok izlenen insan Doğu Perinçek. Vatan Partisi şu anda çığ gibi büyüyor. Mardin, Hakkari, Yüksekova, Aydın, Balıkesir Türkiye'nin her yerinde büyüyor. PKK'nın çatısı altında olan sol ile tabii ki karşı karşıyayız. Onlar niye beni benimsesin. Sizin bahsettiğiniz şahıslar da Vatan Partisi'nin 'HDP kapatılsın' programına karşı çıkan, Türk milletiyiz kavramını dışarı çıkartan Biden'in, PKK'nın, FETÖ'nün dostu olan şahıslar. 10 tanesi medyadan açıklama yaptı, partimize bağlıyız diye, 29 tanesi partiden ayrılmış insanlar, bir kısmı da hala konuşulan insanlar.

"PARTİSİNİN HDP KAPATILSIN TAVRINA KARŞI KOYAN İNSANLARDIR"

"Esas olarak partinin HDP kapatılsın tavrına karşı koyan insanlardır. Onlar partimiz için ayak bağı. Parti programına karşı olduğu için haysiyet kuruluna verip atarız. Türk milletiz kavramına karşı çıkmışlardır. Türk milleti olduğumuz için Kürdistan programını bozduk. Türk Milletiyiz kavramı bizim için vazgeçilmez kavram. 108 değil 108 bin kişi 'Türk milletiyiz' kavramına karşı çıksın hiç fark etmez, atarız.

"BEN 1968 GENÇLİK HAREKETİNİN LİDERİYİM"

"Burada partinin oybirliği kararı söz konusu. Vatan Partisi bu tür eğilimler çıktığı zaman onları eğitmeyi çalışır. En son 4-5 gün içinde 700 kişiyi topladım zum üzerinden. Benim karşıma sahte solu getirmeyin. Orada bizim duruşumuz son derece önemlidir. Ben 1968 gençlik hareketinin lidereyim. Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar benim emrimdeki kişilerdir. Silahlı mücadele girişimi başlayınca, onların karşısına ben çıktım ama gene çıkarım."

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Perinçek'in sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. "Doğu Perinçek" etiketi Twitter'da TT oldu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar benim emrimdeki kişilerdi

NE OLMUŞTU?

Vatan Partisi'nin önde gelen isimlerinden Mehmet Bedri Gültekin'in istifasının ardından partide istifa depremi yaşanmıştı. Partinin 108 üyesi, yayımladıkları bir bildiriyle Mehmet Bedri Gültekin'in kendisinin de istifasıyla sonuçlanan disiplin sürecindeki hukuksuzluklar ve 'lider fetişizmi' nedeniyle hareketten ayrıldıklarını duyurmuştu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar benim emrimdeki kişilerdi

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Son Dakika Politika Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar benim emrimdeki kişilerdi - Son Dakika


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