Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten "Mir ödeme sistemi" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten "Mir ödeme sistemi" açıklaması Açıklaması

30.09.2022 15:01

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kamu bankalarının Rusya'nın ulusal ödeme sistemi Mir'den çıkması kararını eleştirerek, "Rusya'ya yönelik yaptırım, bu uygulamalarla Türkiye'ye yaptırım oldu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kamu bankalarının Rusya'nın ulusal ödeme sistemi Mir'den çıkması kararını eleştirerek, "Rusya'ya yönelik yaptırım, bu uygulamalarla Türkiye'ye yaptırım oldu." dedi.

Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kamu bankalarının, Rusya'nın ulusal ödeme sistemi Mir'den çıkmasının Türkiye ekonomisine zarar vereceğini savundu.

Kararın, Türkiye ekonomisine etkilerine dikkati çeken Perinçek, "Rusya'ya yönelik yaptırım, bu uygulamalarla Türkiye'ye yaptırım oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Alınan karardan sonra alternatiflerin arandığını söyleyen Perinçek, "Rusya, uzun yıllardan beri Türkiye'nin birinci ya da ikinci ticaret ortağıdır. Alınan kararla Rusya'dan ucuz enerji fırsatı harcanıyor. Türkiye bu çıkmazlara mahkum değildir. Biz buna karşı çıkıyoruz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, iktidar hayali kurmasının gerçekçi olmadığını dile getiren Perinçek, "Vatan Partisi halkın tüm kesimiyle beraber hızlı bir şekilde büyümektedir." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten 'Mir ödeme sistemi' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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