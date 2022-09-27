Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Rus bakan onuruna akşam yemeği - Son Dakika
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Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Rus bakan onuruna akşam yemeği

27.09.2022 22:16
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Rus bakan onuruna akşam yemeği

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya Federasyonu Moskova Hükümeti Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Sergey Çeryomin onuruna akşam yemeği verdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya Federasyonu Moskova Hükümeti Dış Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Sergey Çeryomin onuruna akşam yemeği verdi.

Perinçek tarafından Beşiktaş'taki bir otelde verilen yemeğe, Moskova hükümetinden 20 kişilik heyet ile Türk ve Rus iş adamları katıldı.

"Türkiye-Rusya Altın Fırsatlar Buluşması" başlığı altında düzenlenen yemek öncesi konuşma yapan Perinçek, Rus ve Türk milletleri ile iş dünyalarının, küresel ölçekte sorumluluklar ve tarihsel görevlerle yüz yüze olduklarını söyledi.

Asya'da yeni bir uygarlığın yükseldiğini belirten Perinçek, "Rusya ve Türkiye olarak yeni uygarlığın kuruluşunda ortak sorumluluklarımız ve ortak geleceğimiz var. Bu sorumluluklar ekonomi ve güvenliktedir. Türkiye ve Rusya'nın iş birliği, insanlığın ufuklarını açmada anahtar önemdedir." dedi.

Perinçek, doların saltanatının çökmekte olduğunu savunarak "ABD ekonomisi için çanlar çalıyor. Artık ABD'nin silahlı saldırganlığını dengeleyen silahlı kuvvetlerimiz var. Yaptırım, ambargolar ve silaha başvurarak Asya uygarlığının yükselişini durdurma çabaları boşunadır. Rusya ve İran'a konan yaptırım, Türkiye'ye yaptırımdır. Bu yaptırımları tanımak, yoksullaşmaya teslim olmaktan başka bir anlam taşımıyor." diye konuştu.

Yaptırımların Türk ve Rus ekonomileri için altın fırsatlar sunduğunu dile getiren Perinçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ülke arasındaki ticaret hacminin yılda 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ve bu hedefe ulaşılacağını kaydetti.

Perinçek, Türkiye'nin, Rusya ve Çin'in geliştirdiği para transfer sistemine katılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Binlerce yıldır ticareti dolarla mı yaptık? Milli paralarla ve takasla ticareti en kapsamlı ölçülerde gerçekleştirmenin yollarını bulmak için buradayız. ABD'nin, Rusya'nın Ulusal Ödeme Sistemi Mir'e koymaya kalkıştığı yasak, Türkiye turizmine ve Rus insanının dinlenme özgürlüğüne kilit vurma anlamına geliyor. Türkiye ekonomisi bu dayatmayı taşımaz."

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Kaynak: AA

Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Rus bakan onuruna akşam yemeği - Son Dakika

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