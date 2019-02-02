Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı Ofisinde Ziyaret Etti
45 dakika önce
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı ofisinde ziyaret etti İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ı seçim ofisinde ziyaret eden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Vatanımızın bütünlüğü,...
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
, TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ı ofisinde ziyaret etti İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ı seçim ofisinde ziyaret eden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Vatanımızın bütünlüğü, Türkiye
'nin önündeki zorlukları hep birlikte göğüslemek ve Türkiye'nin bir üretim ekonomisiyle çıkması konularında karşılıklı görüş alışverişi yaptık" dedi.
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i Kavacık'taki seçim ofisinde kabul etti. Ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü.
Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Perinçek, Binali Yıldırım'la görüştüklerini söyleyerek, "Vatanımızın bütünlüğü, Türkiye'nin önündeki zorlukları hep birlikte göğüslemek ve Türkiye'nin buradan bir üretim ekonomisiyle çıkması konularında karşılıklı görüş alışverişi yaptık. ve şuna da güveniyoruz, inanıyoruz. Türkiye bu zorlukları, bu çetin koşulları yenecek kabiliyete, birikime, güce sahiptir. Milletin bütün güçlerini bunun için birleştirmek hepimizin görevidir" dedi.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:03 Kaynak: İHA
Zorla Girdiği Evde Bıçak Zoruyla Tecavüze Kalkışan Sapık, Yarı Çıplak Halde Ormanda Yakalandı
Itır Esen, Aşk Yaşadığı İddia Edilen Acun Ilıcalı'yı İzlemeye Gitti
Super Bowl`dan ABD Ekonomisine 15 Milyar Dolar Katkı Bekleniyor