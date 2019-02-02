Son Dakika Haberleri: Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı Ofisinde Ziyaret Etti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı Ofisinde Ziyaret Etti

45 dakika önce

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı ofisinde ziyaret etti İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ı seçim ofisinde ziyaret eden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Vatanımızın bütünlüğü,...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı ofisinde ziyaret etti İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ı seçim ofisinde ziyaret eden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Vatanımızın bütünlüğü, Türkiye'nin önündeki zorlukları hep birlikte göğüslemek ve Türkiye'nin bir üretim ekonomisiyle çıkması konularında karşılıklı görüş alışverişi yaptık" dedi.
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i Kavacık'taki seçim ofisinde kabul etti. Ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü.
Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Perinçek, Binali Yıldırım'la görüştüklerini söyleyerek, "Vatanımızın bütünlüğü, Türkiye'nin önündeki zorlukları hep birlikte göğüslemek ve Türkiye'nin buradan bir üretim ekonomisiyle çıkması konularında karşılıklı görüş alışverişi yaptık. ve şuna da güveniyoruz, inanıyoruz. Türkiye bu zorlukları, bu çetin koşulları yenecek kabiliyete, birikime, güce sahiptir. Milletin bütün güçlerini bunun için birleştirmek hepimizin görevidir" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:03 Kaynak: İHA

Politika
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