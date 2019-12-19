Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek AA'nın

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Perinçek, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.

Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" başlıklı fotoğrafına oy veren Perinçek, yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını seçti.

Doğu Perinçek, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:08 Kaynak: AA
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