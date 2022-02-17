Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, NATO'yu eleştirerek, "NATO zincirlerini kıran Türkiye, PKK'yı hendeklere gömmüştür ve ABD güdümlü bölücü örgütü sınır ötesi harekatlarla temizlemektedir." dedi.

Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen, Merkez Karar Kurulu'nun aldığı "Türkiye'nin Güvenliği ve NATO Üzerine Karar ve Gerekçesi"ni açıkladığı toplantıda, NATO'nun bir savunma örgütü olmadığını öne sürdü.

NATO'nun, Türkiye'de son 70 yılın bütün faili meçhullerin "faili" olduğunu iddia eden Perinçek, Türkiye'nin, dış ve iç cephede "ABD'nin silahlı tehditleriyle" karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Perinçek, Türkiye'nin 15-16 Temmuz 2016 gecesi "NATO gladyosunu silahla ezdiğini" dile getirerek, "NATO zincirlerini kıran Türkiye, PKK'yı hendeklere gömmüştür ve ABD güdümlü bölücü örgütü sınır ötesi harekatlarla temizlemektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yeni dönemde güvenliğini NATO üyesi olarak karşılayamayacağını savunan Perinçek, şöyle devam etti:

"2023 seçimlerine giden süreçte Türkiye'de NATO'nun sinsi tertip ve planlarıyla karşı karşıyayız. Türkiye dıştan tehdit edildiği gibi içten de tehditle karşı karşıya. CHP Genel Merkezi, Sayın Kılıçdaroğlu açıkça bu sahnenin içinde NATO rollerini üstlenmiş gözüküyor. Bir de onun yanında eski bir gladyo kraliçesi Meral Akşener var. Türkiye 2023 seçimlerine giderken NATO'nun kaos planlarıyla yüz yüze gelmiştir. Dolayısıyla hem iç cephede hem dış cephede Türkiye'nin kendisini NATO'dan gelecek tehditlere karşı savunması tarihi bir sorumluluk haline gelmiştir. Türkiye NATO'dan çıkmalıdır ve çıkacaktır."

Perinçek, partisinin NATO ile ilgili aldığı kararları aktardı.

"HDP kapatılmalı, Kandil'e beyaz bayrak çektirilmeli"

Askeri liselerin ve hastanelerin açılması gerektiğini belirten Perinçek, Türkiye'de bedelli askerliğe son verilmesi gerektiğini savundu.

AİHM kararlarını Türk yargısının üzerinde sayan bütün düzenlemelerin kaldırılması gerektiğini de savunan Perinçek, "HDP kapatılmalı, Kandil'e beyaz bayrak çektirilmeli. İncirlik ve Kürecik üsleri bütünüyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetimine alınmalıdır. Ege'de, Yunanistan'ın karasularını 6 milin üzerine çıkarma girişimlerinin TBMM'nin 8 Ağustos 1995 tarihinde aldığı, savaş nedeni sayılacağı konusunda kararın her durumda uygulanması için gerekli hazırlık yapılmalıdır. Ege'de Türkiye toprağı olan 153 ada ve adacık grubu üzerindeki yabancı işgaline son verilmeli ve egemenliğimiz fiilen hayata geçirilmelidir." şeklinde konuştu.