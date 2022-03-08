Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

08.03.2022 16:29
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Hükümetimiz yaptırımlara katılmayarak, hava sahasını Rusya'ya kapatmayarak çok isabetli bir karar almıştır.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Hükümetimiz yaptırımlara katılmayarak, hava sahasını Rusya'ya kapatmayarak çok isabetli bir karar almıştır." dedi.

Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği "Türkiye için Ekonomide ve Güvenlikte Tarihi Fırsatlar" konulu basın toplantısında, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Türkiye'nin ekonomi ve güvenlik alanlarında tarihi fırsatlarla karşı karşıya olduğunu belirten Perinçek, yeni bir dünyanın kurulduğunu, emperyalist ve kapitalist sistemin oluşturduğu dünyanın geride kalacağını söyledi.

Rusya'nın NATO'ya, ABD'nin ise Rusya'ya karşı tutumunun Türkiye için fırsat olabileceğini dile getiren Perinçek, "Yeni dünyanın kuruluşunda Türkiye öncü rollerde olacak. Kurulan dünya Asya çağıdır, Asya'dan yeni bir uygarlık yükseliyor. O bencil, benbenci, çıkarcı, tahakküm sistemi yıkılırken, milletlerin ve devletlerin bağımsız olduğu paylaşmacı, kamucu, barışçı bir yeni düzen geliyor. Bu süreç, Türkiye'ye ve diğer Türk devletlerine tarihi roller sunmaktadır." diye konuştu.

Perinçek, "altın fırsat" olarak yorumladığı 12 maddeyi paylaşarak, enerjiden turizme, ekonomiden milli savunma sanayisine, bilişim güvenliğinden bilimsel araştırmalara, Doğu Akdeniz'den KKTC'nin tanınmasına kadar birçok konuda fikirlerini aktardı.

Bu süreçte fırsatların değerlendirilmesiyle sağlanacak katkıları anlatan Perinçek, şöyle devam etti:

"Enerji güvenliği sağlar, üreticimize ucuz mazot ve halkımıza ucuz elektrik veririz. İstanbul'u, Uluslararası Finans Merkezi yaparız ve döviz darboğazından çıkarız. Turizm alanında tarihi şahlanış dönemine gireriz. İstanbul Havalimanı'nı, Rusya'nın bütün dünya ile hava trafiğini sağlayan bir ulaşım ağının merkezi yaparız. Dış satımda büyük atılımı örgütleriz. Tahıl ve ayçiçeği yağı gibi ürünlerde gıda güvenliğini sağlarız. Milli savunma sanayimizi dünya ölçeğinde gelişmiş yeteneğe ulaştırırız. Bilişim güvenliğini birlikte sağlarız. Bilimsel araştırmada insan odaklı milli atılımı gerçekleştiririz. Asya çağı üniversitelerini birlikte inşa eder ve 21. yüzyılın öncü kadrolarını yetiştiririz. KKTC'nin tanınmasını sağlar ve Kuzey Kıbrıs ekonomisini tarihi atağa geçiririz. Doğu Akdeniz'deki tehditleri caydıracak iş birliğini kurarız."

Toplantıda, basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Perinçek, Türkiye'nin Rusya'ya hava sahasını kapatmaması ve yaptırımlara katılmamasına ilişkin, "Hükümetimizin olumlu tavrı. Hükümetimiz yaptırımlara katılmayarak, hava sahasını Rusya'ya kapatmayarak çok isabetli bir karar almıştır." şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Doğu Perinçek: Türkiye Rusya'ya olan yaptırımları uygulamamalı Doğu Perinçek: Türkiye Rusya'ya olan yaptırımları uygulamamalı

Vatan partisi, İstanbul, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Külçe altın diye çakmak sattılar! 12 kişi mağdur
16:32 Müzisyen Pınar Eliçe, itirafıyla şaşırttı: Beni aldatan kocamı öldürmek istedim
16:24 Benzin ve motorin yeniden zamlandı! Benzin 1,07 lira, motorin 1,59 lira arttı
16:14 Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 17:11:47. #1.13#
SON DAKİKA: Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement