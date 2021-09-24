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Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: "Bu önerinin tek bir anlamı var, o da PKK'nın kurtarılmasıdır" - Son Dakika

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: "Bu önerinin tek bir anlamı var, o da PKK'nın kurtarılmasıdır"

24.09.2021 13:05

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: "Bu önerinin tek bir anlamı var, o da PKK'nın kurtarılmasıdır" Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözüm adı altında bir öneriyi kamuoyunun gündemine getiriyorlar.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: "Bu önerinin tek bir anlamı var, o da PKK'nın kurtarılmasıdır"

ANKARA - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözüm adı altında bir öneriyi kamuoyunun gündemine getiriyorlar. Ancak bu önerinin tek bir anlamı var. O da PKK'nın kurtarılmasıdır. Telaşları da bu yüzdendir" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. CHP, HDP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Saadet Partisi'nin bir süredir Kürt sorununa HDP'li çözüm başlığı altında kampanya yürüttüğünü söyleyen Genel Başkan Perinçek, "Burada çok açık bir şekilde Türkiye'nin bugünkü çözümüne karşı yani Kürt sorununun Türk ordusunun, Türk polisinin, köy korucusunun silahıyla çözümüne karşı bir baltalama girişimi. Bu sözüm ona TBMM'de çözüm PKK'yı kurtarmak içindir. PKK'yı Türk ordusunun süngüsünden kurtarmak amacıyla böyle bir söylem getirilmiştir. Kürt sorununa çözüm yeri dağda, bayırda, sokakta, hendekte ve çözüm orada başarıyla yürütülmektedir" dedi.

"Bu önerinin tek bir anlamı var, o da PKK'nın kurtarılmasıdır"

Terör örgütlerine ABD'nin silah dağıttığını kaydeden Perinçek, "Kürt sorununun barışçıl yoldan vatan bütünlüğü içerisinde çözülmesini kabul etmemişlerdir. PKK terör örgütünü örgütleyerek, ona silah vererek, donatarak, eğiterek ateşe sürmüşlerdir. Şimdi ateşle yüzleşmişlerdir ve o ateşin içerisinde kendilerine göre TBMM'de çözüm adı altında bir öneriyi kamuoyunun gündemine getiriyorlar. Ancak bu önerinin tek bir anlamı var. O da PKK'nın kurtarılmasıdır. Telaşları da bu yüzdendir. Bu durumda TBMM, kamuoyuna ve bütün dünyaya bu sorunu TBMM'nin iradesiyle ve hükümetin görevlendirmesiyle çözülmekte olduğunu, yürütülmekte olan çözümün Türk milletinin iradesini temsil eden TBMM'nin çözümü olduğunu duyurmalıdır" diye konuştu.

Vatan Partisi'nin Kürt sorununa çözüm konusunda TBMM'ye sunacağı karar tasarısı ise şöyle:

"ABD başta olmak üzere Atlantik sistemi içinde bulunan kimi devletlerin ve denetledikleri unsurların 'Kürt sorunu' başlığı altında ısrarla dayattıkları sorun, TBMM'nin temsil ettiği millet iradesiyle demokratik haklar açısından esas olarak çözülmüştür. Türk milletinin ayrılmaz parçası olan Kürt vatandaşlarımızın eşitlik, kardeşlik ve birlik yönündeki demokratik talepleri yasalarla düzenlenmiştir ve hükümetçe uygulanmaktadır. ABD ve güdümündeki bölücü terör örgütü, sorunun Türkiye'nin bütünlüğü ve barış içinde çözümüne karşı bölünmeyi ve savaşı dayatmıştır. Bu durumda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, silahlı dayatmaya silahla yanıt vermiştir ve bölücü terörü yurt içinde ve sınır ötesinde temizleme görevinin sonuna gelmiştir. Bu çözüm, Türk milletinin iradesini temsil eden TBMM'nin çözümüdür. Vatanımızı kalıcı barış ve huzura kavuşturmakta olduğumuz bugünkü koşullarda Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Cumhuriyet hükümetimizin her vatandaşa iş, her vatandaşa huzur, her vatandaşa sağlık ve eğitim sağlayacağına güveniyoruz. İçinde bulunduğumuz ekonomik zorlukları, 'üretenler milletin efendisidir ve üretici baş tacıdır' şiarıyla başaracağımız üretim devrimiyle aşmakta kararlıyız.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: Bu önerinin tek bir anlamı var, o da PKK'nın kurtarılmasıdır
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: Bu önerinin tek bir anlamı var, o da PKK'nın kurtarılmasıdır
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: Bu önerinin tek bir anlamı var, o da PKK'nın kurtarılmasıdır
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: Bu önerinin tek bir anlamı var, o da PKK'nın kurtarılmasıdır

Vatan partisi, Vatan, TBMM, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: 'Bu önerinin tek bir anlamı var, o da PKK'nın kurtarılmasıdır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek: "Bu önerinin tek bir anlamı var, o da PKK'nın kurtarılmasıdır" - Son Dakika
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