Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'ı kutladı Açıklaması - Son Dakika

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'ı kutladı Açıklaması
19.10.2020 11:05
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı kutladı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı kutladı.
Perinçek, KKTC'de Tatar'ın cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı sevinçle kutluyoruz. Başarısı insanlığın başarısı oldu. Bağımsız KKTC, Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığında Mavi Vatan'ın kalesi oldu. Kahraman Denktaş rahat uyu." ifadelerini kullandı.
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