Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Mehmetçiğe destek Açıklaması - Son Dakika

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Mehmetçiğe destek Açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Günümüzde Atatürkçülüğün içini boşaltanlar emperyalizme en yakın durumdalar.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Mehmetçiğe destek Açıklaması, System.String[]

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Günümüzde Atatürkçülüğün içini boşaltanlar emperyalizme en yakın durumdalar. Oysa Atatürkçülük bugün yürütülen savaşların mevzisinde düşmana karşı tavır almayı ve Mehmetçiğin arkasında durmayı gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vatan Partisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, partinin İstanbul İl Başkanlığınca video konferans yöntemiyle bayramlaşma etkinliği düzenledi.

Perinçek'in de katıldığı görüntülü buluşmada Türkiye'nin dört bir yanından partililer bayramlaştı.

Etkinlikte güncel meselelere ilişkin değerlendirmeler yapan Perinçek, bugün Atatürkçülüğün antiemperyalist özünden saptırıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçmiş, kazanılmış savaşlarda Atatürkçü olmak kolay. Sakarya Savaşı'nda, Dumlupınar'da herkes Atatürkçü olur, kimse artık bu savaşlarda şehit olmuyor çünkü sonlanmış. Oysa Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda, Barış Pınarı'nda ve devam eden harekatlarda şehit olunuyor, bedel ödeniyor. Günümüzde Atatürkçülüğün içini boşaltanlar emperyalizme en yakın durumdalar. Oysa Atatürkçülük bugünkü savaş mevzisinde düşmana karşı saf tutmayı, tavır almayı, Mehmetçiğin, Türk ordusunun arkasında durmayı gerektiriyor. Atatürk devriminin tamamlanması da vatan savaşı ve üretim ekonomisi mevzisinde mücadele ederek mümkündür."

Perinçek, bugün Atatürkçü geçinenlerin tarihsel planda da Selçuklu, Osmanlı ve İslamiyet'i reddeden bir tutum almalarını eleştirerek, "Atatürkçülük adına Selçuklu ve Osmanlı mirasını reddetmek cahilliktir. Selçuklu ve Osmanlı'yı tarihten çıkarırsanız, uygar bir Türk milleti tarihi kalmaz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Doğu Perinçek, Selçuklu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 09:55 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Mehmetçiğe destek Açıklaması - Son Dakika

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