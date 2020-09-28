Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Ermenistan'ın saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Ermenistan'ın saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan'a yönelik saldırının Türkiye toprağına saldırı olarak değerlendirdiğini ve vatanımızı her yönteme başvurarak savunacağını ilan etmelidir.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Ermenistan'ın saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan'a yönelik saldırının Türkiye toprağına saldırı olarak değerlendirdiğini ve vatanımızı her yönteme başvurarak savunacağını ilan etmelidir." ifadelerini kullandı.

Perinçek, yaptığı yazılı açıklamada, Türklerin öz vatanı olan Azerbaycan'ı savunmanın, Türk devleti ve milletinin kutsal görevi olduğunu belirtti.

Erivan yönetiminin saldırganlığının, uluslararası topluma çağrılar yapılarak önlenemeyeceğini belirten Perinçek, şunları kaydetti:

" Ermenistan'ın saldırısına karşı vatanımızı nasıl savunacağımızı kardeş Azerbaycan devletiyle birlikte kararlaştırmalıyız. Vatan savunmasında başarı amacına odaklanan her yöntem geçerlidir. Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan'a yönelik saldırının Türkiye toprağına saldırı olarak değerlendirdiğini ve vatanımızı her yönteme başvurarak savunacağını ilan etmelidir. Öncelikle tehdidin kaynağını doğru saptamalıyız. Erivan'daki hükümet bir Amerikan darbesiyle iktidara gelmiştir, bizdeki FETÖ darbecileriyle aynı soydandır, yani Amerikancıdır. Bu gerçeği 23 Eylül 2020 günü yaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı da saptamaktadır. Rusya, 3 gün önceden olacakları görmüş bulunuyor."

Perinçek, Karadeniz'den Dağlık Karabağ'a, Ege, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve Irak'ın kuzeyi üzerinden Hürmüz Boğazı'na kadar Türkiye'ye ve bölgeye yönelik saldırıların arkasında ABD ve İsrail'in bulunduğunu, Ermenistan'ın da ABD'nin kışkırtmasıyla bu saldırılara kalkıştığını vurguladı.

"Ambargolara karşı ortak tavır alınmalı"

ABD eksenli tehdide karşı Karadeniz'den Umman Denizi'ne kadar bütünsel bir strateji oluşturulması gerektiğini aktaran Perinçek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KKTC, başta Rusya olmak üzere bölge ülkeleri tarafından tanınmalıdır. Abhazya, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri tarafından tanınmalıdır. Türkiye ve Rusya, Ermenistan'ın Karabağ'daki işgaline son vermek üzere ağırlıklarını koymalıdırlar. Kırım'ın Rusya Federasyonu toprağı olduğu başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri tarafından tanınmalıdır. Böylece Türk Akımı Projesi'nin güvenliği garanti altına alınmalıdır. İran'ın toprak bütünlüğüne yönelik her girişime karşı bölge ülkeleri ortak tavır geliştirmelidir. Rusya'ya, İran'a, Türkiye'ye, KKTC'ye, Abhazya'ya ve bölge ülkelerine yönelik ambargo ve yaptırımlara karşı ortak tavır alınmalıdır. Doğu Akdeniz'de bölge ülkelerinin ortak güvenliği sağlanmalıdır."

Ermenistan, Saldırı, Türkiye, Vatan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 12:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Ermenistan'ın saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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