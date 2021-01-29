Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Uygur Türklerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin şimdiye kadar Çin'e, suçluların iadesi bağlamında kimseyi vermediğini, Çin Halk Cumhuriyeti'nin ise Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini, oradaki FETÖ'cüleri Türkiye'ye teslim ettiğini söyledi.

Perinçek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerinin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Çin arasında imzalanan "suçluların iadesi" anlaşmasında Türkiye'nin ret hakkı bulunduğunu anlatan Perinçek, Türkiye'nin Uygur Türklerini Çin Halk Cumhuriyeti'ne iade edeceği iddialarının gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin şimdiye kadar Çin'e suçluların iadesi bağlamında kimseyi vermediğini söyleyen Perinçek, "Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye'nin taleplerini yerine getiriyor. Oradaki FETÖ'cüleri falan Türkiye'ye teslim ediyor." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'deki grup toplantısı sırasında kürsüye Doğu Türkistanlı bir kadını çıkarmasını eleştiren Perinçek, "Meclis kürsüsünü kışkırtma kürsüsü haline getiriyorlar. Uygur Türklerinin sorunlarını Vatan Partisi olarak çözüyoruz. Çin makamları burada son derece anlayışlıdır. Çözümlerde yapıcı tavırlarda bulunuyorlar. Yanlışlar ve haksızlıklar varsa bunu bize getirin, çözelim." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Perinçek, "İYİ Parti şu anda CHP ile birlikte PKK ile HDP ile yan yana gelmedi mi? İttifak kurmadı mı? İttifakı bütün Türk milleti seyretmiyor mu?" dedi.

Akşener'in 1990'lı yıllarda FETÖ'nün örgütlenmesinde açık görev yaptığını iddia eden Perinçek, Balyoz, Ergenekon soruşturmalarında Akşener'in İçişleri Bakanlığı döneminde göreve getirdiği emniyet yetkililerinin yer aldığını öne sürdü.