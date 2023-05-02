Vatan Partisi İstanbul Milletvekili adayı Adnan Çınar: Atatürk'ün partisini APO'nun partisi yaptılar

Vatan Partisi İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı ve Kızılelma Ocakları İstanbul İl Başkanı Adnan Çınar seçim vaatlerini anlatarak önemli açıklamalarda bulundu.

"CHP, ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİ APO'NUN PARTİSİ YAPTILAR''

14 Mayıs seçimleri için saha çalışmalarına devam eden Vatan Partisi İstanbul 1'üncü bölge 3'inci sıra Milletvekili Adayı Adnan Çınar, "CHP, Atatürk'ün partisini APO'nun partisi yaptılar, bütün politikaları PKK'nın Kandilin APO'nun, Kandil'in, FETÖ'nün Amerika temelinde kurgulanmış durumda, Kılıçdaroğlu ben temiz para getireceğim diyor onun temiz para dediği kapı, iliklerimize kadar sömüren kapı, bizi yeniden o karanlık kapılara götürüyorlar insanları kandırmaya çalışıyorlar amaçları Türkiye'yi yeniden karanlığa götürmek, onların getireceği para bize fayda getirmez tam tersi bizi daha da borçlu bir ülke konumuna getirir" dedi.

''KİRA ARTIŞ ORANLARINI 3 YIL DURDURACAĞIZ''

İstanbul Milletvekili Adayı Adnan Çınar, yüksek kira arştı ile ilgili partisinin ve kendisinin çözüm yollarını bakın nasıl anlattı,''Seçim bildirgemizi hazırladığımızda vatandaşın gerçek sorunlarını merkeze aldık, bende inşaat sektöründe olduğum için özellikle sektörün önde gelenleriyle bir araya geldik, insanların barınma ihtiyacını bile karşılayamadığını gördük, İstanbul Ticaret Odası Gayrimenkul Komite başkanlarıyla sektörün içindeki insanlarla bir araya geldik, vatandaşın bütün gün boyu çalışıp kazandığı para ile evinde uyumaya konaklamaya bile parası yetmiyor, bu tabloyu düzeltebiliriz dedik ve hızlıca çalışmalar başlattık, nasip olursa da meclise girip yapacağız, giremezsek de TBMM'ye bu önergeyi sunduk, bu milletin gerçek sorunlarını anlattık bunun için hızlı müdahale edilmesi gerektiğini ifade ettik. Peki bunu nasıl başaracağız, bugün arsa temelinde arsa payı dediğimiz bir durum var, sektörde olduğum için biliyorum kat karşılığıoranlarını yüzde 50 den yüzde 40 çekersek, Noterler Birliği de buna onay verirse yüzde onluk bir düşüş sektörde ciddi rahatlama sağlayacaktır, çünkü burada arsa payı rakamları düşerse maliyette haliyle düşmüş olacak burada daha hızlı konut yapılmış olacaktır. Buda ister istemez kira fiyatlarına yansıyacaktır. Sadece bu değil ruhsat harçları bedelleri de düşürülürse ister istemez rakamlar düşecektir'' dedi.

''NATO ASLINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR''

Vatan Partisi İstanbul 1'inci bölge 2'inci sıra Milletvekili Adayı Adnan Çınar, NATO konusu ile ilgili olarak da;''NATO bulunduğu ülkelerin güvenliği için var gibi duruyor,Türkiye'nin geçtiği zor zamanlara bir bakın hiç birinde NATO güvenliğini göremiyoruz maalesef, NATO bir terör örgütüdür, NATO güvenliğimize hiç katkı sunmadı PKK'da FETÖ'de bunu net bir şekilde gördük ve görüyoruz. NATO bir güvenlik örgütü gibi görünüyor ama aslında bir terör örgütüdür bunun için biz Türkiye'nin NATO programından çıkıp Asya programına dahil olması gerektiğini düşünüyoruz 'dedi.