Vatan Partisi İzmir'de Projelerini "Karikatürle" Açıkladı

Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rifat Mutlu, yeni istihdam alanları yaratarak işsizlik sorununu önemli ölçüde çözmeyi hedeflediklerini belirtti.

Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rifat Mutlu, yeni istihdam alanları yaratarak işsizlik sorununu önemli ölçüde çözmeyi hedeflediklerini belirtti.



Konak ilçesinde bir otelde düzenlenen proje tanıtım toplantısında "Mutlu İzmir " sloganıyla hazırladığı projelerini kendi çizdiği karikatürlerle tanıtan Rifat Mutlu, insan odaklı, İzmirliler'in yaşamını kolaylaştırıcı, onların yarınlarına güvenle bakabilmesini sağlayacak bir yönetim anlayışı benimseyeceğini söyledi.



Yönetiminde hiç kimseyi işsiz ve aşsız bırakmayacağını ifade eden Mutlu, "Büyükşehirimizde istihdam alanları yaratacağız. İhale mafyasını belediyeden gerçek anlamda tasfiye edeceğiz. İhalelerimiz doğrudan doğruya belediye tarafından yapılacak" dedi.



Mutlu, sokak çocuklarına ya da ailelerine maddi destek sağlamak için sokakta su ve mendil satan çocukların eğitimine destek olmak için "Çocuk Sosyal Destek Merkezleri" kuracaklarını, sokakta yaşayan madde bağımlısı çocukların tedavi ve rehabilitasyonu için Eşrefpaşa Hastanesi'nde bir merkez oluşturarak onları ailelerine ve topluma yeniden kazandıracaklarının söyledi.



Engelli bireylere dair yapacağı çalışmaları da paylaşan Mutlu, "Engelliler dışarıda yoklar çünkü evlerinde mahsurlar. İmkansızlıklar sonucu dışarı çıkamıyorlar. Eğer kazanırsam Engelli Daire Başkanlığı ve mahallelerde engelli merkezleri kurulacak. Günlük hayatta yaşadıkları problemler, aşmakta zorlandıkları sorunları bu meclise aktaracaklar. 3 ayda bir toplanacak engelli meclisine başkanlık yapacağım. Sadece engelliler gününde onlarla fotoğraf çektirmek değil onların yaşam konforuna yönelik çalışmalar yapacağım" ifadelerini kullandı.



Sayısı her geçen gün artan AVM ve gökdelenleri eleştiren Mutlu, "Gökdelenlere karşı değiliz ama bizim yönetimimizde bütünleşik kentsel planlama yapılacak. Planlama tüm toplum katmanlarına yayılacak ve ranta kesinlikle ödün vermeyeceğiz" dedi.



Ekosistemi ekonomiye kurban etmeyeceklerini belirten Mutlu, sürmekte olan, ekolojiyi, çevresel yaşam kalitesini olumsuz etkileyen projeleri durduracaklarını, kentin en önemli ekosistemini oluşturan bölgelerin konut alanlarına kurban edilmesine izin vermeyeceklerini, yeşil alanları artıracaklarını dile getirdi.



İzmir'de yaşanan su sorununa da dikkati çeken Mutlu, "İzmir'in su şebekesinde yüzde 30 kayıp var bunu biz ödüyoruz. Belediye başkanı olduğumda İzmir'in tüm su tesisatını yenilececeğiz. Su kaybını en aza indireceğiz. Bizim yönetimimizde su ticari bir meta olmayacak. Bu nedenle kullanım ve içme suyu ticari nema olarak değerlendirilmeyecek. Maliyeti ne ise suyu ona göre fiyatlandıracağız. Sudan para kazanmayacağız." diye konuştu.



İzmir'in Türkiye'nin en kirli havasına sahip illerden biri olduğuna dikkati çeken Mutlu, "Bu kirli hava sanayi kuruluşlarından geliyor. Bunun için emisyon laboratuvar sayısını yaygınlaştıracak, İzmirlilere daha kaliteli bir yaşam sağlayacağız" dedi.

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