Vatan Partisi MYK üyesinden İstanbul Barosu başkan ve üyelerine suç duyurusu - Son Dakika

Vatan Partisi MYK üyesinden İstanbul Barosu başkan ve üyelerine suç duyurusu

VATAN Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi avukat Zeynep Küçük, ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik hakkında defalarca destek açıklaması yaptıkları iddiasıyla İstanbul Barosu Başkanı ve bazı yönetim kurulu üyeleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Vatan Partisi MYK üyesinden İstanbul Barosu başkan ve üyelerine suç duyurusu, System.String[]
VATAN Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi avukat Zeynep Küçük, ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik hakkında defalarca destek açıklaması yaptıkları iddiasıyla İstanbul Barosu Başkanı ve bazı yönetim kurulu üyeleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Barosu Başkanı ve bazı yönetim kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Vatan Partisi MYK üyesi avukat Zeynep Küçük, ellerinde Türk bayrakları bulunan bir grupla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Ebru Timtik'in cezaevinde başlattığı ölüm orucu sonucu hayatını kaybettiğini belirten Küçük, "Ebru Timtik'in geçmişinde şunları görüyoruz. Halkın Hukuk Bürosu adı altında faaliyet gösteren ancak adaletle alakası olmayan ve DHKP/C'nin uzantısı olarak faaliyet gösterdiği belli olan bir örgüt evinde, kalorifer peteklerinin arkasına saklanmış bir dehlizde, DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu ve devletimizin gri listede aradığı bir teröristle birlikte saklanırken özel olarak oluşturulmuş bir bölmede emniyet güçlerimiz tarafından ele geçirilmiştir. Ebru Timtik, DHKP/C terör örgütünün bir üyesidir" dedi.

"YARGI MAĞDURU OLARAK LANSE EDİLMEKTEDİR"Avukat Küçük, "Ebru Timtik önünde durduğumuz, Çağlayan Adliyesi'ne ismini de veren bir yargı şehidimizi öldüren DHKPC terör örgütünün bir üyesidir. Hatta yargı şehidimizin ölümüyle ilgili yapılan baskın sırasında iki terörist, Ebru Timtik'le görüşmek istemişler. Ebru Timtik onlarla görüştükten sonra şöyle demiştir, 'Çocuklar kararlı, istediklerini verin'. Sonuç olarak maalesef Selim Kiraz, DHKP/C örgütü tarafından yargı şehidi olmuştur. Ebru Timtik'in DHKP/C ile olan bağlantısını inkar etmek hiçbir vatandaşın elinde olan bir şey değildir, bunun içinde İstanbul Barosu da vardır" şeklinde konuştu.

Ebru Timtik cezaevine girdikten sonra "adil yargılanmak istiyorum" sloganıyla DHKP/C'nin başka bir eylemini başlattığını belirtti. Avukat Küçük, Ebru Timtik'in örgütsel bir faaliyet olarak ve örgüt talimatlarına uyarak açlık grevi başlattığını, daha sonra bunu ölüm orucuna çevirdiğini vurgulayarak  "Örgütsel bir eylem sonucu kendi hayatını sona erdirmiştir. Fakat geldiğimiz aşamada, önceliği üyesi olduğum İstanbul Barosunun çektiği bir grup tarafından Ebru Timtik bir yargı mağduru, devletin Ebru Timtik'e yaptığı bir muamele sonucu ölen bir masum gibi kamuoyuna lanse edilmektedir" diye konuştu."İSTANBUL BAROSU'NUN TUTUMU HUKUKA AYKIRI"Avukat Küçük, İstanbul Barosu'nun yargılamasının başından beri Ebru Timtik'i masumlaştırdığını ve ölüm orucunu sempatik hale getirdiğini söyledi. İstanbul Barosu'nun aldığı tutumun hukuka aykırı olduğunu söyleyen Zeynep Küçük, "İstanbul Barosu halkı kışkırtmaktadır. İstanbul Barosu suçu ve suçluyu masum göstermekte, bir nevi övmektedir. Ebru Timtik bir teröristtir. İstanbul Barosu ölüm oruçlarını sempatik hale getirerek masumlaştırmaktadır. Tüm bu hususlar gerek ceza kanunumuzda, gerek avukatlık kanunumuzda İstanbul Barosu'nun açıkça işlediği suçlar olarak karşımıza çıkmaktadır." şeklinde konuştu.Öte yandan avukat Zeynep Küçük, "Yeni baroya geçmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna karşı baro çalışmalarını takip ettiklerini ve değerlendirdiklerini belirtti.  BEŞ AYRI SUÇLAMA YAPILDI

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, İstanbul Barosu  Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs", "Suçu ve suçluyu övme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Hakaret" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatılarak cezalandırılmaları istendi.


- İstanbul

Merkez Yürütme Kurulu, İstanbul Barosu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 15:38 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vatan Partisi MYK üyesinden İstanbul Barosu başkan ve üyelerine suç duyurusu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı Son Dakika: Sosyal medyada Büşra hemşireyi tehdit eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan geri adım attı: O fotoğraflar nöbet değişimiydi Süper Lig'de ilk 4 haftanın programı netleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 27 Eylül Pazar günü oynanacak 10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a sert çıktı: Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı Neymar, transfer dedikodularına yanıt verdi: Kalmak istiyorum Evde ölü bulunan şahsın cansız bedeni, vinç yardımıyla pencereden çıkarıldı Fenerbahçe, Vedat Muriqi için 22 milyon euro istiyor Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 1587 yeni vaka tespit edildi. Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi Portekiz ekibi Boavista, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye talip oldu Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı Sosyal medyada hakkında çirkin ifadelerde bulunulan Büşra hemşireye, Bakan Koca'dan destek mesajı         
17:03
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar         
16:25
Market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Market çalışanının yüzüne peş peşe yumruklar attı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
16:05
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı         
15:47
Faciadan dönüldü! Seyir halindeki otomobilin kapısını açan çocuk kameralara yansıdı Faciadan dönüldü! Seyir halindeki otomobilin kapısını açan çocuk kameralara yansıdı         
15:32
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti         
15:07
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı         
14:55
Yunus Bülbül, Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi         
13:48
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı         
13:41
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi         
12:55
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü         
12:24
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu         
12:09
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada         
11:51
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler         
11:46
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı         
11:10
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada         
11:02
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada         
10:43
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var         
10:38
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı         
10:28
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı         
10:28
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı         
10:15
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu         
10:07
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi         
09:58
Aracına saldırdıkları kadına trafikte dehşeti yaşattılar: Şikayetçi olursan öldürürüz Aracına saldırdıkları kadına trafikte dehşeti yaşattılar: Şikayetçi olursan öldürürüz         
09:38
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı         
09:34
Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak         
08:32
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı 4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı         
08:20
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak         
08:02
Sinan Akçıl'dan Edis ve Gülşen'i kızdıracak sözler: Nirvana'yı beğenmedim Sinan Akçıl'dan Edis ve Gülşen'i kızdıracak sözler: Nirvana'yı beğenmedim         
08:02
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı         
07:26
Arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti Arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti         
05:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2020 22:18:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vatan Partisi MYK üyesinden İstanbul Barosu başkan ve üyelerine suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei