VATAN PARTİSİ MYK ÜYESİNDEN İSTANBUL BAROSU BAŞKAN VE ÜYELERİNE SUÇ DUYURUSU - Son Dakika

İstanbul Barosu Başkanı ve bazı yönetim kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Vatan Partisi MYK üyesi avukat Zeynep Küçük, ellerinde Türk bayrakları bulunan bir grupla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Ebru Timtik'in cezaevinde başlattığı ölüm orucu sonucu hayatını kaybettiğini belirten Küçük, "Ebru Timtik'in geçmişinde şunları görüyoruz. Halkın Hukuk Bürosu adı altında faaliyet gösteren ancak adaletle alakası olmayan ve DHKP/C'nin uzantısı olarak faaliyet gösterdiği belli olan bir örgüt evinde, kalorifer peteklerinin arkasına saklanmış bir dehlizde, DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu ve devletimizin gri listede aradığı bir teröristle birlikte saklanırken özel olarak oluşturulmuş bir bölmede emniyet güçlerimiz tarafından ele geçirilmiştir. Ebru Timtik, DHKP/C terör örgütünün bir üyesidir" dedi.

"YARGI MAĞDURU OLARAK LANSE EDİLMEKTEDİR"Avukat Küçük, "Ebru Timtik önünde durduğumuz, Çağlayan Adliyesi 'ne ismini de veren bir yargı şehidimizi öldüren DHKPC terör örgütünün bir üyesidir. Hatta yargı şehidimizin ölümüyle ilgili yapılan baskın sırasında iki terörist, Ebru Timtik'le görüşmek istemişler. Ebru Timtik onlarla görüştükten sonra şöyle demiştir, 'Çocuklar kararlı, istediklerini verin'. Sonuç olarak maalesef Selim Kiraz , DHKP/C örgütü tarafından yargı şehidi olmuştur. Ebru Timtik'in DHKP/C ile olan bağlantısını inkar etmek hiçbir vatandaşın elinde olan bir şey değildir, bunun içinde İstanbul Barosu da vardır" şeklinde konuştu. Ebru Timtik cezaevine girdikten sonra "adil yargılanmak istiyorum" sloganıyla DHKP/C'nin başka bir eylemini başlattığını belirtti. Avukat Küçük, Ebru Timtik'in örgütsel bir faaliyet olarak ve örgüt talimatlarına uyarak açlık grevi başlattığını, daha sonra bunu ölüm orucuna çevirdiğini vurgulayarak "Örgütsel bir eylem sonucu kendi hayatını sona erdirmiştir. Fakat geldiğimiz aşamada, önceliği üyesi olduğum İstanbul Barosunun çektiği bir grup tarafından Ebru Timtik bir yargı mağduru, devletin Ebru Timtik'e yaptığı bir muamele sonucu ölen bir masum gibi kamuoyuna lanse edilmektedir" diye konuştu.

"İSTANBUL BAROSU'NUN TUTUMU HUKUKA AYKIRI"Avukat Küçük, İstanbul Barosu'nun yargılamasının başından beri Ebru Timtik'i masumlaştırdığını ve ölüm orucunu sempatik hale getirdiğini söyledi. İstanbul Barosu'nun aldığı tutumun hukuka aykırı olduğunu söyleyen Zeynep Küçük, "İstanbul Barosu halkı kışkırtmaktadır. İstanbul Barosu suçu ve suçluyu masum göstermekte, bir nevi övmektedir. Ebru Timtik bir teröristtir. İstanbul Barosu ölüm oruçlarını sempatik hale getirerek masumlaştırmaktadır. Tüm bu hususlar gerek ceza kanunumuzda, gerek avukatlık kanunumuzda İstanbul Barosu'nun açıkça işlediği suçlar olarak karşımıza çıkmaktadır." şeklinde konuştu.Öte yandan avukat Zeynep Küçük, "Yeni baroya geçmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna karşı baro çalışmalarını takip ettiklerini ve değerlendirdiklerini belirtti.

BEŞ AYRI SUÇLAMA YAPILDI

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, İstanbul Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs", "Suçu ve suçluyu övme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Hakaret" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatılarak cezalandırılmaları istendi.

- İstanbul