Vatan Partisi'nden ABD Başkanı Biden'in soykırım açıklamasına tepki - Son Dakika

Vatan Partisi'nden ABD Başkanı Biden'in soykırım açıklamasına tepki
27.04.2021 16:19
Vatan Partisi'nden ABD Başkanı Biden'in soykırım açıklamasına tepki Vatan Patisi Kırklareli İl Başkanlığı Kültür ve Anıt Park'ında Biden'ın 1915 olayları için kullandığı 'soykırım' ifadesine karşı basın açıklaması gerçekleştirdi.
Vatan Partisi'nden ABD Başkanı Biden'in soykırım açıklamasına tepki
KIRKLARELİ - Vatan Patisi Kırklareli İl Başkanlığı Kültür ve Anıt Park'ında Biden'ın 1915 olayları için kullandığı 'soykırım' ifadesine karşı basın açıklaması gerçekleştirdi.
Vatan Partisi Kırklareli İl Başkanlığı ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için kullandığı 'soykırım' ifadesini karşı Kültür ve Anıt Park'ında basın açıklaması gerçekleştirdi. Gerçekleşen basın açıklamasında Kırklareli İl Başkanı Erdal Demirkan ABD Başkanı Biden'in açıklamalarını kabul etmediğini belirterek Türkiye'nin hiçbir zaman katliamcı olmadığını sadece vatanını savunduğunu söyledi.
Basın açıklamasının ardından toplanan grup bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.
Son Dakika Ece Erken, sosyal medya fenomeni Reynmen'e tazminat davası açtı Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor Alevlerin çatıyı sardığı yangında mahsur kalan talihsiz adam, kendini 6'ncı kattan aşağı attı Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki Henüz 19 yaşındaydı! Muayene olup çıktığı hastaneye cansız bedeni geldi Yürekler ağza geldi! Küçük çocuğun bizon saldırısına uğradığı korku anları kamerada