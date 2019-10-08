Son Dakika Haberleri: Vatan partisi'nden abd büyükelçiliği önünde trump'a tepki
Son Dakika Politika Vatan partisi'nden abd büyükelçiliği önünde trump'a tepki

Vatan partisi'nden abd büyükelçiliği önünde trump'a tepki

1 saat önce

VATAN Partisi üyesi bir grup, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Vatan partisi'nden abd büyükelçiliği önünde trump'a tepki, System.String[]

VATAN Partisi üyesi bir grup, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Vatan Partisi üyesi bir grup, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı. 'Mahvolursun Trump, senden büyük Mehmetçik var', 'ABD bu haritaya gömüldü' yazılı pankartlar ile Türk bayrakları taşıyan grup, 'Kahrolsun Amerikan emperyalizmi', 'Titre Trump, Türk ordusu geliyor', 'Zafer savaşan Mehmetçik'in olacak' sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Fırat'ın doğusuna olası operasyonu sonuna kadar desteklediklerini söyledi. Reyhan, "Türkiye'mizin Fırat'ın doğusundaki PKK varlığını yok etmeye yönelik kararlı tutumu dosta güven düşmana korku vermektedir. Türkiye düşmanları afalladı ve operasyondan vazgeçirmek için her yolu deniyorlar" dedi. Grup, daha sonra sloganları atarak, olaysız dağıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:01 Kaynak: DHA
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