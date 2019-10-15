Vatan Partisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Vatan Partisi Nevşehir, Niğde ve Kırşehir İl Başkanlıkları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Vatan Partisi Nevşehir İl Başkanı Meliha Atalay, Niğde İl Başkanı Mehmet Emin Akyüz, Kırşehir İl Başkanı Nusret Var ve partililer, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek amacıyla ortak basın açıklaması yaptı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Atalay, kahraman Türk askerlerinin yanında olduklarını vurguladı.

Atalay, Barış Pınarı Harekatı'nın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra üçüncü harekat olduğunu hatırlatarak, "20 Ekim 1998 yılında Suriye ile imzalanan Adana Güvenlik Mutabakatı'na dayalı olarak Suriye topraklarında gerçekleşmektedir. Bu harekatın amacının yetkililerce ülkemizin güvenliğinin, bütünlüğünün, huzurunun ve Suriye'nin de toprak bütünlüğünün korunması, ayrıca PKK-PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin bölgeden tamamen temizlenmesi olduğu açıklanmıştır." diye konuştu.

ABD ve İsrail'in, bölgenin dünyadaki stratejik öneminin farkında olduklarına dikkati çeken Atalay, "Emperyalist oyunları kahraman Türk ordusu tarafından üçüncü kez bozguna uğratılacaktır. Emperyalistler istedikleri kukla devleti kuramamış, koridoru açamamış ve ABD, Orta Doğu'da yenilmiştir." diye konuştu.