Vatan Partisi'nin Bursa Belediye Başkan Adayları Açıklandı

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Bursa belediye başkan adaylarını açıkladı.

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Bursa belediye başkan adaylarını açıkladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suna Soydaş oldu.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Bursa'ya gelerek partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Plaza 16'da düzenlenen aday tanıtım toplantısına Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şule Perinçek, Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Hacı Bektaş Aykut'un yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Vatan Partisi'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili adaylarından Suna Soydaş oldu. Aday tanıtımları, partililerin yoğun sloganları eşliğinde yapıldı. Vatan Partisi'nin Bursa ilçe adayları da şöyle:



Osmangazi Belediye Başkan Adayı Doğan Atasoy



Yıldırım Belediye Başkan Adayı Arzu Bitirgiç



Nilüfer Belediye Başkan Adayı Mustafa Enver Yılmaz



Yenişehir Belediye Başkan Adayı Feridun Öztürk



Orhangazi Belediye Başkan Adayı Süleyman Yurddaşer



Orhaneli Belediye Başkanı Salih Altıparmak



Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Alkan



Kestel Belediye Başkan Adayı Gülten Seytin



Keles Belediye Başkan Adayı Nurettin Atış



Karacabey Belediye Başkan Adayı Rıfat Narhın



İznik Belediye Başkan Adayı Hamdi Tekdemir



İnegöl Belediye Başkan Adayı Mehmet Atlı



Harmancık Belediye Başkanı Gülşah Öztürk



Gürsu Belediye Başkan Adayı Osman Erinç



Gemlik Belediye Başkanı Canan Bölük



Büyükorhan Belediye Başkanı Aydın Keleşoğlu



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