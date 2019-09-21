Vatan Partisinden Diyarbakır annelerine destek

Dağa kaçırılan çocukların için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelere Vatan Partisi Muğla İl Başkanlığı destek verdi.

Kentin Sınırsızlık Meydanı Atatürk Anıtı önünde toplanan parti üyeleri bir yandan teröre lanet sloganlara atarak, bir yandan da ellerinde "Bir ana, terör ağalarına yeter" yazılı pankart ve PKK tarafından kaçırılan kişilerin fotoğraflarını taşıdı.

Vatan Partisi Üyesi Selen Yılmaz, grup adına yaptığı açıklamada, evlatlarını terör örgütü PKK'nın elinden çekip kurtarmak üzere annelerin Diyarbakır'da başlattığı direnişin 19. gününe ulaştığını hatırlattı.

Annelerin eylemine destek olanların Vatan Partisi kadınlarının olduğunu belirten Yılmaz, "Devletimiz bakanlarıyla, güvenlik güçleriyle analarımızın yanında. Anaların önderliğinde milletin ta kalbinden yükselen teröre lanet haykırışını ve aynı zamanda Türk ve Kürt yurttaşların kardeşliğini bütün dünyanın gözüne sokan bu direnişi, devletimizin kesin adımlarla sonuca ulaştırmasını millet olarak bekliyoruz." dedi.