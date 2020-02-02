Vatan Perverler Yunan Milletvekili ve İsrail'in Makor Rishon Gazetesi'ne sert tepki gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vatan Perverler Yunan Milletvekili ve İsrail'in Makor Rishon Gazetesi'ne sert tepki gösterdi - Son Dakika

Vatan Perverler Yunan Milletvekili ve İsrail'in Makor Rishon Gazetesi'ne sert tepki gösterdi

7 saat önce

Vatan Perver Gençlik Teşkilatı yayınladığı açıklama ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı yaptığı haberle hedef gösteren İsrail'in Makor Rishon Gazetesi'ne ve Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan Milletvekili Loannis Lagos'a sert tepki gösterdiVatan Perver Gençlik Teşkilatı Genel Başkanı Ahmet...

Vatan Perverler Yunan Milletvekili ve İsrail'in Makor Rishon Gazetesi'ne sert tepki gösterdi, System.String[]

Vatan Perver Gençlik Teşkilatı yayınladığı açıklama ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı yaptığı haberle hedef gösteren İsrail'in Makor Rishon Gazetesi'ne ve Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan Milletvekili Loannis Lagos'a sert tepki gösterdi


Vatan Perver Gençlik Teşkilatı Genel Başkanı Ahmet Demirkol tarafından yapılan açıklamada, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığı ile bilinen gazete ve Yunan Milletvekili sert bir dille kınandı.


Demirkol açıklamasında: " Hakan Fidan Türkiye'mizin bir değeridir. Hakan Fidan için milyonlarca genç gözünü kırpmadan ölür. Hakan Fidan'ın bu ülke ve bölge ülkelerinin barışı için yaptıkları ortadadır. Hakan Fidan yalnız değildir. İran ve Türkiye'yi bir birine kimse benzetmesin. İsrail'in densiz kendi bilmez gazetesinde yer alan haberi şiddetle kınıyoruz. Hakan Fidan'a canımız fedadır. Biz ülkenin gençleri olarak, ne İsrail'in çapsız gazetesine ne de Yunan Milletvekilin Bayrağımıza yaptığı çirkin hareketine pabuç bırakmayız. Başkan Erdoğan demeyeli, "Topunuz gelin. Allah'ın izni ile bu milleti aşamayacaksınız" sözünde olduğu gibi bizde onlara aynısını diyoruz. Bir daha belirtiyoruz ki, Bayrağımıza ve Ülkemizin değeri Hakan Fidan'a alçakça saldıranlar sabrımızı daha fazla zorlamasınlar. Bayrağımıza ve ülkemizin bütün değerlerine bu tarz alçakça saldıranlar unutmamalıdır ki, Türkiye'miz bir bütündür ve çok güçlü bir ülkedir" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Milletvekili, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsrailliler, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını protesto etti
CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, yeni partisini duyurdu Trabzon'da koronavirüs alarmı! Çinli turist hastaneye kaldırıldı Koronavirüsle pençeleşen Çin'den kahreden görüntüler! Karantinadaki bebeğin kucak isteği babasını gözyaşlarına boğdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 23:25:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vatan Perverler Yunan Milletvekili ve İsrail'in Makor Rishon Gazetesi'ne sert tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]