'Vatan şairi' Gökyay'a Bursa'da anma

Türkiye'de herkesin aşina olduğu 'Bu vatan kimin?' şiirinin sahibi olan Orhan Saik Gökyay, vefatının 25. yıldönümünde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı programla Bursa'da yad edildi.



Tayyare Kültür Merkezi'nde Dr. Nusret Gedik moderatörlüğünde düzenlenen programa Başkan Aktaş'ın yanı sıra şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, Orhan Saik Gökyay'ın yakın arkadaşlarından Prof. Dr. Mertol Tulum ve Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nesrin Karaca katıldı. Katılanların Orhan Saik Gökyay hakkındaki hatıra ve düşüncelerini anlattığı program, özellikle lise öğrencileri tarafından büyük ilgiyle takip edildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, vatan şairi Orhan Saik Gökyay'ın 'Bu vatan kimin?' isimli meşhur şiiri ile Türk dünyasının ortak hafızası Dede Korkut çalışmasını Bursa'da yazdığını hatırlatarak, Büyükşehir Belediyesi olarak şaire vefa duygusunu göstermek için programı düzenlediklerini ifade etti. Katılanlara iştirakleri için teşekkür eden Başkan Aktaş, "'Genç kardeşlerimiz program vesilesiyle; kudretli şair, titiz, araştırmacı, amansız münekkit, bir ömür muallim ve Türk kültürü aşığı Orhan Şaik Gökyay'ı daha çok okuyacak ve hatırlayacaklardır' diye ümit ediyorum. Dede Korkut'un, Katip ve Evliya Çelebilerin torunu olan Orhan Saik Gökyay'a Allahtan rahmet diliyor, onu unutmadığımızı, unutmayacağımızı bir kez daha ifade ediyorum" dedi.



1902 yılında Kastamonu'da dünyaya gelen Orhan Saik Gökyay, 1994 yılında, İstanbul'da dünyaya veda etti. 92 yıllık hayatının 70 yılı öğretmenlik mesleğiyle geçen Gökyay, geride birbirinden kıymetli birçok eser bıraktı. - BURSA