Son Dakika Haberleri: 'Vatan Şairi' Namık Kemal mezarı başında anıldı
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'Vatan Şairi' Namık Kemal mezarı başında anıldı

6 saat önce

TÜRK edebiyatında 'vatan şairi' olarak tanınan Namık Kemal, ölümünün 131'inci yılında, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Bolayır Köyü'ndeki mezarı başında anıldı.

'Vatan Şairi' Namık Kemal mezarı başında anıldı, System.String[]

TÜRK edebiyatında 'vatan şairi' olarak tanınan Namık Kemal, ölümünün 131'inci yılında, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Bolayır Köyü'ndeki mezarı başında anıldı.

Anma törenine, Gelibolu Kaymakamlığı'na vekalet eden Ecebat Kaymakamı Hasan Ongu, 2. Kolordu Komutanlığı'nı temsilen 18. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin ve Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan ile öğrenciler katıldı.

Namık Kemal'in mezarına çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Esra Başeğmez yaptı. Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi Irmak Nur Yılmaz, Namık Kemal'in 'Murabba' adlı şiiri okundu.

Tören edilen dualarla son buldu.


Namık Kemal, Çanakkale, Gelibolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:07 Kaynak: DHA
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