Rus güçlerinin Erzurum ve Anadolu topraklarına ilerlemesini engellemek için binlerce insanın şehit olduğu, acının, mücadelenin ve kahramanlığın yaşandığı yerde oluşturulan Nene Hatun Tarihi Milli Parkı, son 5 yılda vatan savunmasını yerinde görmek isteyen yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Osmanlı tarihinin önemli savaşlarından "93 Harbi" diye adlandırılan 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında yoğun mücadelelerin yaşandığı Aziziye 1- 2 ve Mecidiye tabyalarının yer aldığı Yakutiye ilçesindeki Nene Hatun Tarihi Milli Parkı, geçmişte bu bölgede yaşanan acı ve kahramanlıkların izlerini taşıyor.

Türk askerlerinin yanı sıra ellerindeki balta ve nacaklarla savaş meydanına koşan Erzurum halkı ile "Bu bebeği bana Allah verdi, ona Allah bakar" deyip çocuğunu beşikte bırakarak savaş alanına koşan Nene Hatun'un kahramanlığının yaşandığı Nene Hatun Tarihi Milli Parkı, tarihi ve maneviyatı ziyaretçileri duygulandırıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin yıl boyunca ziyaret ettiği ve misafirlerine geçmişte yaşanan acılar ile kahramanlıkları hissettiren Nene Hatun Tarihi Milli Parkı, bünyesindeki kültür sokağı, kafeterya, lokanta, çay bahçesi ve silah sergi alanı ile son 5 yılda yarım milyon ziyaretçiyi konuk etti.

"5 yılda 500 bin civarında ziyaretçi parka geldi"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum 13. Bölge Müdürü Mehmet Fehmi Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'nın 2009'da milli park ilan edildiğini hatırlattı.

Halkın ellerindeki baltası, tüfeği, sopası ile bölgede yurt savunmasında önemli rol oynadığını ifade eden Yüksel, şöyle konuştu:

"Son 5 yılda 500 bin civarında ziyaretçi parka geldi. Burası tarihimiz ve yurdumuzun savunması açısından önemli noktadır. İnsanlar, tarihsel geçmişini öğrenmek ve atalarının nasıl mücadele verdiğini yerinde görmek ve şahit olmak amacıyla parka ziyarette bulunuyor. Ziyaretçilerimiz parkta etkileniyor ve hüzünleniyor. Ziyaretçiler parkta hem tarihini öğreniyor hem de hüzünlenip daha fazla ziyaretçi oluşmasına neden oluyor."

Yüksel, Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'nın geçmişin izlerini taşıyıp bunların gelecek kuşaklarca bilinmesi açısından önemli olduğunu belirterek, parkın hem Erzurum hem de Türkiye açısından önemli turizm kaynağı olduğunu dile getirdi.

"Geçmişi anmak için geliyorlar"

Türkiye'nin manevi değerleri ve tarihi bakımından Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'nın önemine vurgu yapan Yüksel, şunları kaydetti:

"93 Harbi olarak adlandırılan 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında, Erzurum halkı o günkü şartlar içerisinde eline geçirdiği tüfeği, baltası, sopası ile yurt savunmasında katkıda bulunmak için tabyalara doğru hareket etti. Park, Osmanlı-Rus savaşı açısından önemli bir merkez olmuştur. Ziyaretçilerimiz tarihi dokuları, siperleri, cepheleri, tabyalardaki savunmayı yerinde görmek ve şehitlikleri ziyaret etmek için burayı sık sık ziyaret etmektedir. İnsanlarımız o tarihi duyguları tekrardan yaşamak ve canlandırmak adına geçmişi anmak için buraya gelmektedir."

Yüksel, parka yatırım yapıldıkça ziyaretçi sayısının da arttığına işaret ederek, kentin kış mevsimi dışında da çok sayıda turist ağırladığını aktardı.

Tarihi milli parkın yöre ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını ve gittikçe bu katkının artacağını inandıklarını söyleyen Yüksel, "Parkta çevre ve peyzaj düzenlemeleri yapıldı, kültür sokağı, kafeterya, lokanta, çay bahçesi, mescit, açık alan silah sergi alanı oluşturuldu. Buradaki ileriye dönük çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.