Son Dakika Haberleri: Vatan Savunmasını Hep Beraber Sağladık"

Vatan Savunmasını Hep Beraber Sağladık"

1 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Ülke olarak şer odaklarıyla yüzlerce yıllardır mücadele içindeyiz.

Vatan Savunmasını Hep Beraber Sağladık
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Ülke olarak şer odaklarıyla yüzlerce yıllardır mücadele içindeyiz. Çanakkale Zaferi'nde Türk, Kürt, Çerkez omuz omuza mücadele ederek vatan savunmasını hep beraber sağladık." dedi.

Batman'daki temasları kapsamında Ersoy, beraberinde Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Akif Gür ile Gercüş ilçesini ziyaret etti.

Partisinin seçim bürosunu ziyaretinde konuşan Ersoy, terörle mücadele neticesinde bölgede huzurun hakim olduğunu söyledi.

"Memleketimizin her köşesinin, bugünkü bahar havasında, coşku, mutluluk, heyecan, birlik ve beraberlikle daha nice güzel hizmetlere kavuşabilmesi, nice güzellikleri karşılayabilmesi için mücadele ediyoruz." diyen Ersoy, Türkiye'nin her köşesinde mutlu olunmasını istediklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde dosta güven, düşmana korku verdiklerini ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Ülke olarak şer odaklarıyla yüzlerce yıllardır mücadele içindeyiz. Çanakkale Zaferi'nde Türk, Kürt, Çerkez omuz omuza mücadele ederek vatan savunmasını hep beraber sağladık. Daha geçtiğimiz gün Müslüman kardeşlerimizin ibadet ettiği camilerimize ne şekilde saldırdıklarını gördünüz. Şer odaklarının bizlere olan düşmanlığı hiçbir vakit dinmedi. Bugün bir olursak, dik durursak, bunların hesabından geliriz."

Ersoy, daha sonra beraberindekilerle Gercüş Belediyesi ve Yolağzı Mahallesi'ni ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:10 Kaynak: AA

Çanakkale Zaferi, Güncel
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