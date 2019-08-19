Son Dakika Haberleri: "Vatan yahut Silistre" TRT Radyo 1'de
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"Vatan yahut Silistre" TRT Radyo 1'de

1 saat önce

Namık Kemal'in Ölümsüz Eseri Arkası Yarın Kuşağında TRT Radyoları Radyo Tiyatrosu eserlerini yayınlamaya devam ediyor.

Efsane kuşağı "Arkası Yarın" Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre eserini dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Tiyatroya gönül vermiş yüzlerce usta sesin yankılandığı TRT İstanbul Radyosu'nun tarihi C stüdyosunda bu kez, Namık Kemal'in tiyatro eseri Vatan Yahut Silistre mikrofona aktarıldı.

İlk bölüm 24 Ağustos Cumartesi

Altı bölümlük bir Arkası Yarın projesi olarak radyoya uyarlanan Vatan Yahut Silistre, ilk bölümüyle 24 Ağustos Cumartesi Günü, Saat 09.40'da TRT Radyo 1'de yayınlanmaya başlayacak.

Yapımcılığını Muhammet Emre Buruşuk ve Nevim Yılmaz'ın üstlendiği projenin dramaturjik çalışmasını Evrim Baştuğ Keleş üstlendi.

Ziver Armağan Açıl yönetmenliğinde kayda alınan oyunun efektörü Ersin Temelli. Yine seçkin tiyatrocuların sesleriyle hayat verdiği projede; Mazlum Kiper, Ünal Silver, Yavuz Sepetçi ,Erkan Bektaş, Başak Daşman, Fulya Ülvan, Murat Tüzün gibi deneyimli oyuncular rol aldı.

Vatan Yahut Silistre, 24 Ağustos'tan itibaren her gün 09.40'ta TRT Radyo 1'de Arkası Yarın Kuşağı'nda.

Namık Kemal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:32 Kaynak: Bültenler
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