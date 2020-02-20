Vatan Yıldızları Vakfı Nevşehir Şubesi açıldı - Son Dakika
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Vatan Yıldızları Vakfı Nevşehir Şubesi açıldı

7 saat önce

Vatan Yıldızları Vakfı Nevşehir Şubesi düzenlenen törenle açıldı.

Vatan Yıldızları Vakfı Nevşehir Şubesi açıldı, System.String[]

Vatan Yıldızları Vakfı Nevşehir Şubesi düzenlenen törenle açıldı.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir başkanlığındaki vakfın ilk şubesi Nevşehir'de kuruldu.

Nevşehir Belediyesi Mehter Takımının dinletisi ile başlayan açılış töreninde, vakfın Nevşehir Temsilcisi Ayşe Paslanmaz, ülkesi için can veren şehitlerin unutulmaması adına çalışmalar yapmayı hedeflediklerini belirtti.


Paslanmaz, kendisinin kaleme aldığı "Vatan Yıldızları" adlı şiiri de okudu.

Vakfın genel başkanı Soner Halisdemir ise şehit Ömer Halisdemir'in doğum günü olan 20 Şubat'ta Nevşehir'de açılan şubenin başarılı çalışmalara imza atacağına inandığını kaydetti.


Halisdemir, "Bozkırın bu topraklarında 46 yıl önce doğan Ömer Halisdemir hep polis olmak istemişti. Askerlik vazifesinin ardından sınavlara girdi ve ordumuza katıldı. Yurt içi ve dışında görevler yaptı. Onun şehadetinin ardından binlerce çocuğa Ömer Halisdemir ismi verildi. Kendisiyle gurur duyduğumuz babam Hasan Hüseyin Halisdemir bir evladını yitirdi ama binlerce torunu oldu. Nevşehir'de hizmete açılan şubemiz diğer sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile güzel çalışmalara imza atacaktır." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Yakup Öztürk'ün dua etmesinin ardından açılış kurdelesi programa katılan protokol üyelerince kesildi.

Ömer Halisdemir, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:42 Kaynak: AA
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