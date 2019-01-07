Vatana Adanmışlığın Destanı

Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye Büyükşehir Beleyesi Başkanvekili Zehra Sönmez, Büyükorhan Belediye Başkanı Hasan Taş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile vatandaşlar katıldı. Tarihçi Irmak Akçay, Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nı dramalı olarak anlattı.

Yüreği vatan ve millet sevgisiyle çarpan Mehmetçiğin üstün cesaret ve fedakarlığı, ağır kış şartlarına ve her türlü zorluğa aldırış etmeden, milli ve manevi değerler uğruna 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde şehadet mertebesine ulaşmalarının hafızalarda bıraktığı derin izler gözler önüne serildi. Söyleşinin sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Sönmez, günün anısına tarihçi Akçay'a teşekkür plaketi verdi.