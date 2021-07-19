Osmaneli'nde Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar yoğun mesai yapıyor - Son Dakika

Osmaneli'nde Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar yoğun mesai yapıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki bıçak ustaları, Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai harcıyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki bıçak ustaları, Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai harcıyor. Bıçak ustası Mehmet Çeşmeci'nin Küçük Sanayi Sitesi'ndeki dükkanının önünde bıçak ve satırlarını biletmek isteyenler nedeniyle zaman zaman kuyruklar oluşuyor. 62 yıldır bu mesleği icra eden Çeşmeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların kurban kesimi öncesinde bıçaklarını kontrol etmeleri gerektiğini söyledi. Çeşmeci, bıçaklarını usta bir bıçakçıya biletmeleri konusunda da vatandaşları uyardı.

Son Dakika

Bakan Koca bayram mesajı yayınladı: Vaka sayısı artıyor, biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür

Avukatları ilk kez açıkladı! Tosuncuk, mağdurları uğrattığı zararı devletin el koyduğu mal varlıkları ile ödeyecek

Madde kullanıp, kadınlara cinsel organını gösterdi! Baltalı saldırgan mahalleliyi canından bezdirdi

Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi

Deprem olduğunu zanneden iş yeri sahibi, 1,5 metrelik yılanı görünce dehşete düştü

Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında aşı vurgusu yaptı: Aşı olarak bu sinsi tehdide karşı korunmamız şart

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı