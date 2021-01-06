Vatandaş 30 saatlik su kesintisi nedeniyle kendi çeşmesini tasarladı - Son Dakika

Vatandaş 30 saatlik su kesintisi nedeniyle kendi çeşmesini tasarladı

İstanbul'da su kesintisi boş damacanalara ilgiyi arttırdı

İSTANBUL - İBB tarafından 6 ilçede yapılan 30 saatlik su kesintisi bazı vatandaşları yeni buluşlara yönlendirdi. Evlerinde çeşmelerinden su akmayan vatandaşlar, elektronik parçalar sayesinde kendi çeşmelerini yaptı. Yapılan düzenek sayesinde kabın içerisinde bulunan su, hortum sayesinde çeşme gibi akıyor.

İSKİ'nin, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Çatalca'nın bazı mahallelerinde 30 saatlik su kesintisi yapması üzerine damacana su satışı ve boş damacana satışlarını arttırdı. Kesintinin ardından birçok kişi su alma telaşına düştü. Bazı vatandaşlar evlerindeki kovalara su doldururken, bazıları ise market ve bakkallara akın etti. Su bayisi satıcıları ise bu durumdan en karlı çıkan oldu. Satışların yüzde 35 oranında arttığını söyleyen satıcılar, dükkanlarının önüne "boş damacana bulunur" notu yazmaları gözden kaçmadı.

Öte yandan 30 saatlik su kesintisi bazı vatandaşları yeni buluşlara yönlendirdi. Evlerinde çeşmelerinden su akmayan vatandaşlar, elektronik parçalar sayesinde kendi çeşmelerini yaptı. Yapılan düzenek sayesinde su kabının içerisinde bulunan su hortum sayesinde çeşme gibi akıyor. Bu da vatandaşların özellikle mutfakta işlerinin kolaylaşmasının önünü açtı.

Su motoru ile kovasında bulunan suyu hortum ile dışarı akıtan Anıl Uluçan, "İSKİ'den gelen uyarı mesajı ile harekete geçtim. 2 saatte düşündüm. Elimde olan malzemeler ile bu sistemi kurdum. Daha önceden boş bidon tutuyordum evimde. Su kesilmesine yakın bunları doldurdum. Bu sistem sayesinde suyu daha iyi kullanıyorum. Su kesilmesini pandemi döneminde normal olarak kabul etmiyorum" açıklamasına yer verdi.

Su satışı yapan bir başka isim ise, "Satışlarımız yükseldi. Vatandaşlarımız biraz panik yaptı. Daha çok boş damacana isteyenler oldu. Günlük yüzde 35 oranında satışlarımız arttı. Vatandaşlar suyun ne zaman geleceğini bilmiyorlar" sözlerine yer verdi.