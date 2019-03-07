Vatandaş 5 aydır aralıksız dolar alıyor

Bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 aydır, her hafta aralıksız artış gösterirken 103.56 milyar dolara ulaşan birikim tarihi zirveye daha da yaklaştı.

Bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 aydır, her hafta aralıksız artış gösterirken 103.56 milyar dolara ulaşan birikim tarihi zirveye daha da yaklaştı.

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