Son Dakika Haberleri: Vatandaş 5 aydır aralıksız dolar alıyor

Vatandaş 5 aydır aralıksız dolar alıyor

16 dakika önce

Bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 aydır, her hafta aralıksız artış gösterirken 103.56 milyar dolara ulaşan birikim tarihi zirveye daha da yaklaştı.

Vatandaş 5 aydır aralıksız dolar alıyor, System.String[]
Bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 aydır, her hafta aralıksız artış gösterirken 103.56 milyar dolara ulaşan birikim tarihi zirveye daha da yaklaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:20 

Ekonomi
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