Vatandaş 5 aydır aralıksız dolar alıyor
16 dakika önce
Bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 aydır, her hafta aralıksız artış gösterirken 103.56 milyar dolara ulaşan birikim tarihi zirveye daha da yaklaştı.
Bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 aydır, her hafta aralıksız artış gösterirken 103.56 milyar dolara ulaşan birikim tarihi zirveye daha da yaklaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:20
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