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Vatandaş akın akın döviz bozduruyor - Son Dakika

Vatandaş akın akın döviz bozduruyor

21.12.2021 12:20
Vatandaş akın akın döviz bozduruyor

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından yapıtığı ekonomik tedbirlere ilişkin açıklamaların ardından soluğu döviz bürolarında aldı.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından yapıtığı ekonomik tedbirlere ilişkin açıklamaların ardından soluğu döviz bürolarında aldı.

Ankara Ulus'ta döviz bürolarının açılmasının ardından vatandaş soluğu burada aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamaların ardından döviz bozdurmak için bürolara akın edildi. Döviz büroları önünde uzun kuyruklar oluşurken, bürolarda büyük yoğunluk yaşandı.

Elindeki dövizi bozdurmaya gelen bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının doları bozdurmasında etkili olduğunu belirterek, "Allah ondan razı olsun" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz - İbrahim Çakmak/İHA)

Vatandaş akın akın döviz bozduruyor
Vatandaş akın akın döviz bozduruyor
Vatandaş akın akın döviz bozduruyor
Vatandaş akın akın döviz bozduruyor
Vatandaş akın akın döviz bozduruyor

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kabine, Döviz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vatandaş akın akın döviz bozduruyor - Son Dakika


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