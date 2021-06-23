Vatandaş artık altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor: 10 bin liralık bilezik 100 lira

Yüksek fiyatlarıyla bilinen altın, insanlar için ulaşması zor bir noktaya geldi. Fakat ziynet eşyası kullanmak isteyen insanlar farklı arayışlar içerisinde. Son zamanlarda insanlar, altın takıya alternatif olarak gördükleri altın kaplama ürünler için yoğun talep oluşturuyor.

"MADDİ DURUMU OLMAYAN TERCİH EDİYOR"

Eskişehir'de altın kaplama metal ürünlerin satışını yapan Adem Dikici, yoğun talepleri anlattı. Altın ürünlere göre çok daha ucuza elde edilebilen altın kaplama metal takılardaki talebe neden olan sebepleri anlatan Dikici, şu ifadeleri kullandı:

"Altın kaplama metal ürünler satıyoruz. Altın kaplama yaptığımız için görüntüsü birebir aynı. Zaten modelleri kuyumcular yapıyor. Altın fiyatları çok yüksek olduğu için kuyumcular da artık imitasyon ürünler yapmaya başladı. Bileklik, kolye, tuğra, bilezik gibi modellerin tamamı yapılıyor. İnsanlar da maliyet açısından tercih ediyor. Dışarıdaki 10 bin liralık bileziğin aynısını 100 liraya alabiliyorlar. Tuğra, bileklik, kolye gibi ürünlerde işçilik işin içine giriyor. İşçiliği fazla olduğu için fiyatları 120 lira civarlarında oluyor. Kuyumcudan altınını satın almak isteseler 6-7 bin lira oluyor. İnsanların talepleri çok fazla oluyor. Kolları ve boynu boş gezmek istemeyen fakat maddi durumu altın almaya yetmeyen vatandaşlar bu ürünleri tercih ediyor."