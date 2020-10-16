Vatandaş, AVM yerine cadde mağazalarını tercih ediyor - Son Dakika

Vatandaş, AVM yerine cadde mağazalarını tercih ediyor

16.10.2020 00:58
Vatandaş, AVM yerine cadde mağazalarını tercih ediyor, System.String[]

Yakın zamana kadar AVM'lerle mücadele edemeyen ve kapanmaya yüz tutan cadde mağazaları, korona virüs sebebiyle yeniden tercih ediliyor.

Yakın zamana kadar AVM'lerle mücadele edemeyen ve kapanmaya yüz tutan cadde mağazaları, korona virüs sebebiyle yeniden tercih ediliyor.

Yapılan araştırmalar tüketicilerin yarısının salgından sonra da cadde mağazalarını tercih etmeye devam edeceğini ortaya koyuyor. Özellikle kadınlar AVM içindeki mağazalar yerine cadde üzerindeki mağazalardan yapmayı tercih edeceğini belirtiyor. Araştırma şirketi GfK'nin çevrim içi olarak gerçekleştirdiği çalışmada, Kovid-19 salgını sonrasında Türkiye'de tüketici davranışlarının nasıl değişebileceği araştırıldı. Tüketicilerin bir diğer değişen alışkanlığı da kredi kartı kullanımı konusunda oldu. Pandemi sürecinde var olan ve daha önce online alışverişte hiç kullanılmayan 8 milyon kredi kartı ilk kez e-ticaretle tanıştı. Pandemi kimi markaları küçülmeye zorlarken, değişen alışveriş anlayışını, müşterisinin sosyal ve ekonomik beklentisini iyi analiz eden markalar ise hedef büyütüyor. Markaların yeni atılımları pandemi sürecinde özellikle karamsarlığa kapılan gençler için yeni iş kapısı anlamına geliyor.

Bu süreçte İhlas Pazarlama da yeni konseptli mağazalarını müşterilerinin beğenisine sunamaya devam ediyor. İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, Bursa'da hizmete giren 77. İhlas Mağazası açılışında konuşurken, pandemiye rağmen 2020 yılı sonuna kadar 100, 2021 yılı sonuna kadar ise 150 mağaza açmayı hedeflediklerini söyledi.

Müşteri odaklı alıveriş anlayışıyla, alışveriş tecrübesini tüm süreçleriyle kaliteli ve keyifli hale getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Korkusuz "Perakende sektörünün pandemi sürecinden çok şey öğrendi. Artık müşterimizi daha iyi anlıyor, beklentilerini daha iyi analiz ediyoruz. Türkiye'de 62 milyon internet kullanıcısı, 54 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Bu rakamları göz ardı etmek mümkün değil. Yeni nesil mağazacılık anlayışıyla son 2 yıl içinde sosyal medyayı daha aktif kullanmaya başladık. Müşterimizin sesini duymak, anında tepkilerini almak yol haritamızı daha doğru çizmemize yardım ediyor. Türkiye çapında eve giden ürünleri senetli de alabileceğiniz sıcak ve samimi bir mağazacılık anlayışı içindeyiz. Bir buçuk yıldır sosyal medyada aktif bir pazarlama yaptık. Belirli bir strateji doğrultusunda hareket ediyoruz. Önümüzdeki günlerde televizyon ve diğer medyalarda etkili olacağız. Mağazalarımızın ve sahadaki satış ekibimizin gücünü birleştirerek büyüyeceğiz. Türkiye'de 168 noktasında kendi servislerimizle vatandaşlara çok hızlı hizmet veriyoruz. Sahada en az 15 milyon cihazımız var. Bu 15 milyon cihaza hizmet verirken, bir günde servis verebilmek muazzam bir yetenek." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

araştırma, Türkiye, İhlas, Yakın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vatandaş, AVM yerine cadde mağazalarını tercih ediyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan sığınmacılara karşı Meriç sınırına sağırlık yapabilecek ses üreten cihazlar koydu Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye cinsel istismardan soruşturma açıldı Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı Kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riski daha az Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış
ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir ABD, Dağlık Karabağ savaşında tarafsızlığını bozdu: Umarım Ermenistan kendini savunabilir         
01:10
Azerbaycan istihbaratı deşifre etti! Ermenistan, ağır yenilgiyi unutturmak için terör eylemi planlıyor Azerbaycan istihbaratı deşifre etti! Ermenistan, ağır yenilgiyi unutturmak için terör eylemi planlıyor         
22:30
S-400'ler sahaya iniyor! Türkiye, Sinop yakınlarında füze atış testi yapacak S-400'ler sahaya iniyor! Türkiye, Sinop yakınlarında füze atış testi yapacak         
20:35
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor         
17:27
Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı         
15:50
Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti         
14:42
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler         
12:44
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti         
11:13
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 01:34:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vatandaş, AVM yerine cadde mağazalarını tercih ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei