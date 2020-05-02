Vatandaş balkondan çaldı animasyon ekibi doyasıya oynadı - Son Dakika

Vatandaş balkondan çaldı animasyon ekibi doyasıya oynadı

Esenler'de sokağa çıkma kısıtlamasında renkli görüntüler

-Animasyon ekibi sokakta vatandaşlar balkonlarda oynadı

İSTANBUL - Esenler'de sokak ve balkonlarını balonlar ile süsleyen vatandaşlara Esenler Belediyesi'nin animasyon ekibi oyun havaları ile destek verdi. Vatandaşların balkonlardan eşlik ettiği eğlencede ortaya renkli görüntüler çıktı.

Esenler'de Tuna Mahallesi 675 sokak üzerinde yaşayan vatandaşlar her yıl geleneksel olarak süsledikleri sokaklarını bu Ramazan ayından da süsledi. Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile evlerinden çıkmayan vatandaşlara Esenler Belediyesi'nin animasyon ekipleri de destek verdi. Vatandaşların çağrısı ile sokağa giden ekipleri vatandaşlar balkonlarından çaldıkları oyun havaları ile karşıladı. Bunun üzerine animasyon ekibi sokak üzerinde uzun süre çeşitli türlerde oyun havaları oynayarak vatandaşlara moral verdi. Vatandaşların da balkonlarından eşlik ettiği oyun havalarında ortaya renkli görüntüler çıktı.