Son Dakika Haberleri: "Vatandaş bankalara borçlanıyor"
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"Vatandaş bankalara borçlanıyor"

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Enflasyona göre yapılan maaş zamları vatandaşa yansıyan gerçek enflasyonun oldukça gerisinde.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Enflasyona göre yapılan maaş zamları vatandaşa yansıyan gerçek enflasyonun oldukça gerisinde. Bu durum, vatandaşın alım gücünü günden güne düşürüyor, vatandaşlar, evini geçindirebilmek için bankalara borçlanıyor." ifadesini kullandı.

Karabıyık, yazılı açıklamasında, AK Parti'nin iktidara geldiği yıl 6,6 milyar lira olan vatandaşın bankalara kredi kartı ve tüketici kredisi borcunun, bu yılın mayıs ayı itibariyle 509 milyar liraya ulaştığını belirtti.

"Enflasyona göre yapılan maaş zamları vatandaşa yansıyan gerçek enflasyonun oldukça gerisinde. Bu durum, vatandaşın alım gücünü günden güne düşürüyor, vatandaşlar, evini geçindirebilmek için bankalara borçlanıyor." görüşünü savunan Karabıyık, şunları kaydetti:

"Tek adam sisteminin merhem olacağı söylenen ekonomik kriz, tüm gerçekliği ile haneleri etkiliyor, vatandaşlar gün geçtikçe yoksullaşıyor. 2019'un ilk 6 ayında aylık geliri 852 liranın altına düşen kişi sayısı 366 bin kişi artmış durumda. 8 milyon 628 bin vatandaşımız, devletin sosyal güvenlik primi desteğine muhtaç halde ve bu tablo iyiye gitmiyor. Tek adam rejimine geçildiğinde 'ekonomi uçacak' deniyordu, o günden beri vatandaş daha da yoksullaştı. Ekonomimiz değil işsizlik, enflasyon, döviz kuru, aylık geliri 852 liranın altına düşerek, devletten sosyal güvenlik primi desteğini alan kişi sayısı uçuyor."

Cumhuriyet Halk Partisi, Lale Karabıyık, AK Parti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:02 Kaynak: AA
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