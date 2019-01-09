Vatandaş bankalara devletten daha mı çok güveniyor?
34 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı vatandaşa ve şirketlere döviz cinsinden devlet tahvili satmaya çalışıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
vatandaşa ve şirketlere döviz cinsinden devlet tahvili satmaya çalışıyor. "Çalışıyor" diyoruz, çünkü satış hiç de iyi gitmiyor... (Alaattin Aktaş)
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:45
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