Son Dakika Haberleri: Vatandaş bankalara devletten daha mı çok güveniyor?

Vatandaş bankalara devletten daha mı çok güveniyor?

34 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı vatandaşa ve şirketlere döviz cinsinden devlet tahvili satmaya çalışıyor.

Vatandaş bankalara devletten daha mı çok güveniyor?, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı vatandaşa ve şirketlere döviz cinsinden devlet tahvili satmaya çalışıyor. "Çalışıyor" diyoruz, çünkü satış hiç de iyi gitmiyor... (Alaattin Aktaş)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:45 

Maliye Bakanlığı, Ekonomi
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